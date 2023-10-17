亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.17

澳洲股市



今日澳洲指数小幅收涨。S&P/ASX 200指数涨0.42%，报7056.1点； ASX All Ordinaries指数涨0.41%，报7244.4点；ASX Small Ordinaries指数涨0.23%，报2672.1点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：房地产投资管理公司Cromwell Property Group（+9.72%），电信公司TPG Telecom Ltd（+5.6%）以及银行机构Virgin Money UK PLC（+4.73%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：汽车配件公司Bapcor Ltd（-11.53%），锂矿股Sayona Mining Ltd（-4.45%）以及铀生产公司Paladin Energy Ltd（-3.65%）。



S&P/ASX 200中的11个板块有7个板块上涨，其中信息技术板块明显反弹，上涨1.33%。



来源：ASX

香港股市



香港股市高开高收。截至收盘，恒生指数涨0.75%，报17773.34点；国企指数涨0.71%，报6092.55点；恒生科技指数涨0.64%，报3836.05点。南向资金今日净买入5.33亿元，近5日累计净买入44.57亿元。



盘面上，恒大系、新能源汽车、中概互联网涨幅居前。



恒大系方面，恒大汽车涨38.64%，中国恒大涨3.57%。



新能源汽车方面，五菱汽车涨3.57%，长城汽车涨2.18%，蔚来汽车涨1.22%。



中概互联网方面，小米集团涨3.99%，京东涨2.22%，阿里涨0.86%，哔哩哔哩涨0.96%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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