亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.11

澳洲股市



今日澳洲指数收涨。S&P/ASX 200指数涨0.68%，报7088.4点； ASX All Ordinaries指数涨0.7%，报7281.3点；ASX Small Ordinaries指数涨0.76%，报2705.5点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：乳制品供应商Bega Cheese Ltd（+5.75%），生物制药公司Neuren Pharmaceuticals Ltd（+5.45%）以及金融科技公司Block Inc（+4%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：银行机构Bank Of Queensland Ltd（-7.44%），初级勘探公司Chalice Mining Ltd（-4.2%）以及黄金勘探公司Genesis Minerals Ltd（-2.81%）。



S&P/ASX 200中的11个板块全部上涨，其中信息技术板块涨幅最大，上涨1.7%。



来源：ASX

香港股市



香港股市高开高收。截至收盘，恒生指数涨1.29%，报17893.1点；国企指数涨1.33%，报6132.87点；恒生科技指数涨2.01%，报3952.5点。南向资金今日净买入13.33亿元，近5日累计净买入174.14亿元。



盘面上，生物科技、半导体、恒大系涨幅居前。



生物科技方面，荣昌生物涨9.02%，康希诺生物涨7.77%，贝康医疗涨6.64%，君实生物涨6.53%，药明生物涨4.92%。



半导体方面，晶门半导体涨9.84%，中芯国际涨6.71%，华虹半导体涨5.73%，协鑫科技涨4.96%。



互联网方面，中国恒大涨22.64%，恒大汽车涨18.6%，恒大物业涨7.27%。



商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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