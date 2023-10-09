亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.09

澳洲股市



今日澳洲指数小幅收涨。S&P/ASX 200指数涨0.23%，报6970.2点； ASX All Ordinaries指数涨0.2%，报7157点；ASX Small Ordinaries指数涨0.42%，报2649.8点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：矿业公司De Grey Mining（+8.07%），黄金勘探公司Silver Lake Resources Ltd（+6.32%）以及金矿勘探公司Evolution Mining Ltd（+6.29%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：计算机内存存储技术公司Weebit Nano Ltd（-16%），资产管理公司Magellan Financial Group（-7.24%）以及锂钽生产商Pilbara Minerals Ltd（-4.6%）。



S&P/ASX 200中的11个板块有5个板块上涨，其中能源板块大幅走高，上涨3.04%。



来源：ASX

香港股市



香港股市小幅收涨。截至收盘，恒生指数涨0.18%，报17517.4点；国企指数涨0.4%，报5998.3点；恒生科技指数涨0.24%，报3825.48点。南向资金今日净买入20.43亿元，近5日累计净买入160.47亿元。



盘面上，生物科技、中资券商、石油股表现亮眼。



生物科技股方面，3D Medicines涨34.37%，来凯医药涨9.85%，康希诺生物涨6.09%，君实生物涨5.04%



中资券商股方面，海通国际涨97.18%，国泰君安国际涨12.07%，中国光大控股涨3.74%。



石油股方面，中国油气控股涨2.94%，中国石油涨2.55%，中国海洋石油涨2.29%，中石化涨1.48%



商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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