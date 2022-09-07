英国新首相临危上任，如何应对糟糕的通胀和持续贬值的汇率？

现年47岁的伊丽莎白·特拉斯成为了继撒切尔夫人和特蕾莎·梅后的第三任英国首相。而她接手的或是自撒切尔夫人时期以来最糟糕的英国，能源危机、恶性通胀、北爱尔兰僵局、苏格兰公投等一系列问题或让她应接不暇。

在被任命为英国首相后，特拉斯表示，她将在本周采取行动处理能源账单。虽然细节尚未得到证实，但媒体广泛报道称，从2022年10月到2024年初，国内能源账单将冻结在2500英镑。其中英国能源监管机构Ofgem能源价格上限在10月、1月和4月分别上涨80%、19%和4%，在这种能源账单冻结的情况下，整体通胀或将在10月达到峰值，有可能低于英国央行此前预期通胀在四季度达到13.3%的峰值。

然而，在能源价格冻结的情况下，英国的财政负债始终处于非常高的局面，冻结价格的资金或来自于额外的政府借款，明年通胀大幅下降的代价，可能使英国政府面临更高的债务和疲软的经济增长。而在能源价格冻结期结束后的第二年通胀可能会面临上升，这关键取决于届时天然气价格的稳定水平，考虑到2024年大选，从政治角度来看，在能源账单冻结计划后，特拉斯可能会采取其他支持措施，或者调整Ofgem的价格上限机制。

还有一种可能是，能源公司将被告知，通过从商业银行获得政府支持的贷款来填补收入缺口;这意味着政府不会额外举债，但贷款担保会增加国家债务。如果政府决定采用这样的贷款担保选项，那么贷款很可能在几年内通过消费者账单的补充来偿还。

企业也可能会得到能源法案的支持，但具体机制和成本还没有详细说明。

高盛预计未来几周和今年秋季还将宣布进一步的财政宽松政策。从近期开始，财政政策的公布时间还没有宣布，但它们往往被安排在周三首相问答之后，这使得9月14日或21日最有可能宣布。在即将到来的财政事件中，主要关注三个领域。

首先，在整个竞选过程中，特拉斯强调她致力于扭转去年4月生效的国民保险缴费增长1.25%的局面，以及计划于明年4月上调的公司税。

其次，特拉斯准备好了300亿英镑的额外财政支持，目标是削减家庭税收。对于哪些税收将被降低，仍然存在很大的不确定性，包括将所得税的基本税率降低2个百分点，允许所得税起征点随着通货膨胀而提高(它们目前在名义上被冻结)，以及将增值税的一般税率降低5-10个百分点。

第三，国家医疗服务体系（NHS）目前正面临人员短缺、救护车响应时间延迟和医院等候名单过长等问题。鉴于特拉斯在她担任首相的第一次演讲中强调了将NHS建立在一个“坚实基础”上的必要性，她有可能在即将到来的财政活动中承诺为NHS提供额外的资源。然而，如果政策方案需要更长的时间才能得到新任卫生部长的同意，公告可能会推迟。

对汇率的影响

特拉斯当前的政治主张是采取宽松的政策，即扩大英国政府的财政赤字规模，这与英国央行的紧缩政策相悖。这就意味着在特拉斯在上任后或影响到英国央行的政策独立性。这不利于英镑扭转当前弱势的态势。

英国央行为应对高通胀会致力于激进加息，但这就会造成一个局面，英国政府的能源账单冻结计划是通过政府举债的方式，或能源公司通过政府支持的贷款来填补收入缺口。在提高债务负担的情形下，新政府或对进一步的激进加息持迟疑态度，这可能会使得英国央行接下来的鹰派政策不及预期。并且，能源公司通过举债填补收入缺口，在高利率环境下，高额的债务也会在未来几年转嫁给消费者身上，经济在中长期仍面临复杂的局面。

从基本面上考虑，英镑现阶段的若仍面临弱势的局面，当前英镑兑美元已经跌破疫情时期的低位，跌破1.15创1985年来的新低，但从现阶段交易层面来看，应当注意技术面的修复。

英镑兑美元 GBP/USD —— 日线图

来源：CMC Markets

从日线图来看，英镑呈现震荡下行通道中，当前价格已经处于日线超卖区间，从过去的规律来看，当日线级别RSI指标呈现超卖后，英镑均呈现一定级别的反弹。

当前价格已处在震荡下行通道的下轨支撑处

美联储在9月加息75个基点后将迎来预期兑现，美元涨势或缓解

英镑第一反弹目标参考1.175，若成功突破则关注第二目标1.2。



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