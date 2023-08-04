7月非农数据前瞻，劳动力市场或保持韧性

市场预期7 月份非农就业人数增加 20万人，前值为20.9万人。私营部门就业预期增长18万人，前值为14.9万人。失业率预期为3.6%与前值持平。平均时薪收入预计环比增长0.3%，前值为0.4%



周三的ADP就业人数增长32.4万人，远远超过预期的19万人，其中休闲和酒店业就业新增20.1万人，反映当前私营部门的就业仍然强劲。这可能因暑期学生劳动力的到来， 当劳动力市场紧张时，7 月份薪资增长往往保持强劲。反映了劳动力供应与春季招聘季之间的变化规律，即季节性劳动力市场闲置在年初达到峰值，5月初达到谷底，然后随着暑期学生劳动力的到来而在六月和七月反弹。



6月JOLTS 职位空缺小幅减少至958.2万，与预期基本持平。该数据在过去几个月处于平稳下降的态势， 反映出劳动力需求较去年的峰值明显下降，但仍比2019年的平均水平高出约250万，但这是一个劳动力市场增长放缓的积极信号。



在雇主调查方面，7 月份商业活动和新订单的增长明显放缓，ISM制造业与非制造业就业指数均呈现明显放缓态势，分别下降至44.4（前值48.1）和50.7（前值为53.1）。



劳动参与率预计在62.6%，与前值持平。预计在疫情后的劳动力参与率的反弹已经结束，因为参与率和外国出生的人口比例都已恢复到大流行前的趋势。 自3月份以来，参与率一直稳定在62.6%。



考虑到季节性规律带来的暑期学生劳动力，以及周三ADP就业人数的超预期，反映在休闲和酒店业，预计今晚的新增就业人数将略高于市场共识的20万人，但薪资增长预计将进一步放缓，因商业活动的减弱以及临时工薪资议价能力较弱。



对于股市的影响，考虑到今晚的劳动力市场可能带给市场的信号是放缓但是充满韧性的，预计今晚走势或如同上个月非农当日表现有些类似，即盘中反复居多。即充满韧性的劳动力市场或支撑股指。纳指期货亚盘呈现温和反弹，一方面受亚马逊财报远超预期的利好影响。首先关注上方5日均线压力15540附近。





纳斯达克100 （NDAQ 100 Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（8月4日）



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