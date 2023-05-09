京东第一季度业绩能否扭转股价疲弱走势？

京东在3月9日发布了2022年的第四季度和全年业绩，虽然去年由于疫情封控对京东产生了许多挑战，消费者支出出现疲软，但京东仍在去年实现了超预期的盈利增长，年收入首次超过1万亿元人民币，相较于2021年增长9.9%。这得益于京东管理层专注于降本增效，不断改善用户体验。在去年第四季度，京东日活用户实现稳定的两位数同比增长，京东PLUS付费会员达到3400万，会员全年消费额是非会员的8倍。

在价格方面，为实现在解除疫情封锁后重新夺回更多的用户，挽救消费者的消费意愿，京东在3月初实行了百亿优惠计划，进行涨价补贴、9块9包邮、让商家之间进行低价竞标等措施，将营销策略从促销大卖向低价模式进行转变，使消费者、商家和供应商同时受益。该举措也旨在缓解在“618”和“光棍节”促销季带来的运营压力，提高整个供应链效率。

但从股价方面表现来看，京东股价自今年2月以来表现低迷，呈现连续下跌趋势。而股价在3月推出百亿优惠计划后加速下跌，并在4月21日跌破了去年10月低点，截至5月9日午间休盘，京东 （9618.HK）股价报139.8港元。自4月25日以来京东股价持续在130 – 140区间盘整。股价的低迷走势或因百亿优惠计划对盈利在短期产生负面影响。

京东（9618.HK）将在5月11日披露2023年第一季度业绩，市场预期第一季度营收为2414.47亿元，前值为2396.55亿元；预期第一季度净利润为31.68亿元，前值为-29.91亿元。

股价能否摆脱颓势？

从市场的预期来看，投资者担忧京东或因电商行业竞争的加剧以及优惠政策的实行导致其增长放缓。但从第一季度的社会零售数据来看，1-3月社会零售消费品总额同比增长5.8%，除汽车外的消费品总额同比增长6.8%；3月单月社会零售消费总额同比增长10.6%，除汽车外消费增长10.5%。反映出一季度在解封后消费呈现出的一定程度回暖。

在物流方面，3月全国快递包裹量同比增长28%，4月的前两周日均包裹量同比增长40%，为3.5亿件（去年同期时间为华东疫情封锁期间，基数较低），持续的消费者补贴或推动GMV进一步增长。

在消费明显回暖的第一季度，不排除京东交出一份超出市场预期的答卷。

投资者将关注京东管理层在此次财报会议中对百亿优惠计划的进展程度以及所带来的成效，以及对于下半年的前景展望。短期股价可能受补贴计划对盈利的扰动、消费复苏放缓、组织变革成效不及预期等因素扰动表现低迷。长期来看，公司的一系列变革或提高平台竞争力。

技术分析

京东股价自2022年以来呈现结构性下跌趋势，目前来看股价处于下跌通道中的下轨支撑区域附近，MACD指标呈现底背离迹象，不排除股价在此处存在一定的反弹修复空间。若企稳反弹则参考第一目标175港元附近。

京东（9618.HK）—— 日线图

来源：CMC Markets



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