日元连续4日强势反弹创半年来最长连涨纪录，抄底日元的时机到了？

自7月14日美元兑日元触及自1998年9月以来新高的139.39后一路震荡下挫，并在7月底美联储加息75bps落地后加速下行。截至8月2日，美元兑日元当前报130.8，距7月高点累计下跌约6.16%。

造成美日大幅下挫的一方面原因在于美联储主席鲍威尔在政策会议上的表态略显鸽派，他表示之后美联储将不会提供前瞻性指引，政策将取决于数据。9月有可能加息50bps，加息的鹰派预期降温促使美元指数连续下挫。美联储主席鲍威尔表示美国的经济没有陷入衰退，而从数据中可以看出美国经济处于放缓期，连续两个季度GDP数据负增长，不排除在未来衰退的可能。7月制造业PMI自6月大幅度下降后继续小幅走软，而服务业PMI超预期下降至47，综合PMI大幅下降至47，陷入萎缩区间。

美国综合PMI

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失业率连续数月保持在3.6%的低位支撑了经济未出现衰退的观点，而新增就业人数自今年2月以来连续数月下降，表明就业市场已经处在降温的阶段，本周五将公布7月的非农就业数据，市场预期新增就业人数进一步下降至25万人。考虑到经济处于下行周期，劳动力市场目前已经处于相对饱和阶段，在紧缩环境下企业为控制成本会进行裁员的举动，因此失业率或已经触底，可能在下半年反弹。

美国非农新增就业人数

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房地产市场自今年以来持续维持低迷态势。6月美国新房销售环比下降8.1%，经季节性调整后的年增长率为59万套，待售房屋月环比下降8.6%，5月增长0.4%，远高于市场预测的下降1.5%，因为不断上升的抵押贷款利率和房价影响了潜在买家。所有四个主要地区的待完成销售额均有所下降：中西部（下降3.8%）、东北部（下降6.7%）、南部（下降8.9%）和西部（下降15.9%）。与去年同期相比，交易量下降了20%。

美国新房销售环比

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美国待售房屋月环比

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反观日本方面，日本央行在7月的货币政策纪要中仍表示尽管物价上涨范围扩大，但日本央行必须保持宽松政策，大宗商品价格上涨和外汇波动推动了物价上涨，这属于输入性的通胀，并不是由内需所引起的。日本通胀水平自4月以来超过日本央行的2%的通胀目标，并且连续三个月维持在2%以上，但由于周期较短不满足日本央行的长期稳定通胀在2%以上的目标。而工资稳定增长3%是通胀稳定在2%以上的必要条件。但从目前的数据来看，距离这一目标还有较大的差距。

日本通货膨胀率

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日本平均现金收入同比

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因此，日本央行在今年或不具备退出宽松政策的条件。日本央行行长黑田东彦的任期将在明年4月结束。而近期新上任的日本央行官员高田创讨论了需考虑退出宽松战略，但在当前时期仍需要宽松的货币政策支持，以确保工资和通胀的同步上行。美元兑日元的大幅度回调属于美日货币政策分化的单向修正。

此外，除美日下跌外，其他兑日元货币对例如澳元兑日元、欧元兑日元、英镑兑日元均出现了大幅度的下跌，CFTC的最新数据显示，杠杆基金已将日元净空头期货和期权头寸削减至2021年3月以来的最低水平。体现出国际炒家近期抛售美元大幅度买入便宜的日元作为避险，而自7月下旬以来地缘政治冲突隐患出现也强化了日元的避险需求。若地缘政治冲突风险在后续的日子缓和，或削弱日元持续上行的动力。

日元真正见底的条件或需在明年第一季度才会出现，需关注薪资增速和通胀是否达到日本央行的目标。因此，美元兑日元在经历了连续的大幅下挫后，后续或陷入反复震荡期。但美日或已不具备冲前高的条件，从长端角度来看或已开始进入筑顶下行周期。

美元兑日元 USD/JPY —— 日线图（8月2日）

图片来源：CMC Markets

美元兑日元结构处于空头趋势，当前需留意价格是否能在130的整数关口获得支撑。若企稳或面临一定程度的反弹

日线级别MACD指标进入超卖区间，暗示潜在的空头修复空间

若失守130，价格或进一步下探至126.3附近



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