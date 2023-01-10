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日本11月家庭实际支出录得半年来首次负增长，实际可支配收入进一步下降。

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

10 Jan 2023, 15:55

11月的家庭收支调查显示，所有家庭实际支出在六个月内（自5月以来）首次出现同比负增长，为-1.2%。市场预测显示同比小幅增长0.2%。实际支出也在三个月内首次下降（经季节性调整），为-0.9%。与此同时，实际核心支出同比下降1.5%，七个月来首次转为负值，环比大幅下降1.8%。

在实际核心支出方面，服装和鞋类的增长率急剧下降，环比下降12.4%，在很大程度上抵消了9-10月的增长，而家具和家居用品（-10.9%）、教育（-5.7%）和其他消费支出（-6.2%）的支出也有所下降，主要原因是政府推出了全国范围的旅行补贴，但11月也略有下降，为-0.2%。另一方面，住房（+7.7%）和交通与通信（+0.7%）的实际支出有所增加。

同时，11月实际可支配收入同比下降0.9%，10月为-1.9%。11月实际家庭收入进一步下降1.7%，10月下降2.0%，但家庭收入继续受到两人以上家庭实际收入增长（+4.6%）的支撑。

数据体现出随着日本通胀的稳定攀升，家庭消费受到抑制，其住房和交通成本的增长抑制了非必选消费的需求。

日本在去年始终维持宽松的货币政策促使日元持续贬值，随着通胀攀升至40年来的高位，货币贬值给家庭消费和企业带来巨大的成本压力，而日本央行在12月调整了10年期国债收益率波动范围，市场预期日本央行或在今年的某个时候退出负利率时代，促使日元呈现出升值的趋势。但值得注意的是，虽然日元升值可以使进口成本降低，缓解居民的消费成本，但这抑制了国内出口企业的竞争力。而一旦退出负利率，负债率高达257%的日本政府将难以承受巨大的成本压力。

消费趋势指数（CTI）显示，11月家庭消费趋势指数环比下降了1.4%，10月为-1.6%，整体消费趋势指数环比下降了0.2%，10月份为0.1%。

内务和通信部公开发布了其CTI作为原型参考指数。CTI包括家庭消费趋势指数（CTI Micro）和整体消费趋势指数（CTI macro）。这是为了更准确地跟踪前一种情况下每个家庭的平均消费趋势，以及后一种情况中日本经济的总体消费（概念类似于GDP中的消费）。在这两种情况下，估计值将家庭调查中的数值与其他统计数据中的数值相结合（CTI micro还披露了一个分布调整指数，该指数根据家庭成员数量和年龄构成等因素的变化进行调整。


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