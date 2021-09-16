突破上行！原油将进军100美元？

周三美国三大股指再次出现反弹，道琼斯指数上扬236点，至34，814.39点；美国标普500指数涨幅达0.85%，纳斯达克指数攀升0.82%。标普500指数中的11个板块均以上涨收盘，其中周期性股票板块表现最为强劲，包括能源、金融、工业与原材料板块。受到原油价格大涨支持，能源板块单日收涨3.68%，为表现最强的股票板块。金融、工业与原材料板块也均有多余1%的涨幅。可以很明显的看出，周期性股票在经历一个多周的回落后，出现了重新建立牛市的契机。

昨日原油价格的暴涨为推动美股大盘上扬的主要推动力，美国中质原油价格上涨3.08%，质72.63美元；布伦特原油期货价格上扬2.13%，至75.49美元。那么，导致价格上涨的长期因素有哪些呢？

首先，石油供给受限是导致油价大涨根本原因

原油期货价格连续四个交易日上涨，直接的影响因素是美国飓风Ida导致有产量受到巨大影响，据统计美国上周有高达150万桶/日的产量受阻。根据美国能源信息中心的数据，截至9月10日一周，美国原油库存量减少640万同，库存减少量远高于预期中的下降360万桶，总库存量为4.17亿桶，低于5年平均值的7%，这也是单周美国原油库存量两年以来的最低水平。根据美国银行预期，预期美国今年冬天将出现严冬，能源需求量可能会激增，同时受到气候影响墨西哥湾预期将再度遭受飓风袭击，供给受限问题，将有可能导致油价在2022年升至100美元大关。

其次，旅游行业有望在2022出现巨大反弹，对能源的需求量或激增

虽然Delta病例在各主要经济体国家均有激增，但随着疫苗接种率在各国的不断提高，旅游业可能见在不远的将来出现大幅反弹，对能源的需求也将大增。根据OPEC+的预估，2022年，全球石油需求量将超过1亿桶，即便产油国将按照原计划实行增产，也可能难以满足激增的需求。投资者需要等待国际石油输出国组织与其同盟产油国（OPEC+）10月份有关增产的协议达成，这对原油市场是否可以持续涨势起到关键的作用。

最后，美元弱势，对油价起到支撑

美元自2020年4月份以来一路下行，也是提振原油价格持续走升的一方面因素。美联储自去年4月份将基准利率下调至近零的水平，并实行实行空前的货币量化宽松，打压美元进入长达一年的跌势，大宗商品包括能源价格均受到美元走跌而上扬。周三，受到风险投资风险意愿升温影响，美元兑一揽子货币均再次下跌，鼓励了原油价格的突破上行。

哪些相关的金融值得关注？

昨日除了原油期货价格外，美国的一些能源相关类股票价格均出现大幅上行，这些股票也是投资者可以值得关注的一类金融产品，具体包括：XOP基金股票 (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF)，西方石油（Occidental Petroleum Corp ）与 （德文能源）Devon Energy，昨日这三只股票的涨幅分别为3.7%，2.6%与4.9%，技术走势上，三只股票均突破日线图100日均线上行，潜在建立进一步涨势，下面为XOP的技术解析。

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

XOP基金股票昨日强势突破100日均线上行，并且突破了重要的斐波那契50%回荡线的重阻位置85.58，潜在打开了进一步的技术上行空间，同时MACD动能线试图上穿零轴，也是XOP潜在进入上行走势的技术依据。日内的潜在多头目标为91关口，但不排除出现回落的可能，支持价格仍然在前期阻力85.58附近。若能够顺利突破91关口，有望重新上探7月份高点100美元。



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