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静待美联储议息决议，美股大盘或创新高？

撰写者

Tina Teng

MARKET ANALYST

16 Jun 2021, 09:40

二美国股市大盘小跌，投资者在明日美联储议息结果公布之前显现出警觉情绪，标普指数与纳斯达克指数均自昨日记录收盘价格下滑，分别以下跌0.2%与0.71%收盘。同时，美国道琼斯指数连续第六个交易日下跌，但距记录高位只差2%。但同时美国政府公债收益率与周一无变化，仍然运行于1.5%之下。美元对商品货币包括澳元、纽币与加元上涨，但对欧元与日元无明显变化，表明投资冒险意愿在美联储决议前有所回落。

 

美联储处于两难境地，市场仍然押注鸽派导向

另外，美国5月份生产经理人指数(PPI)录得年度增长6.6%，创自2008年以来最高，与5月份的CPI同时反应出美国通胀率加速上行的现状。美国当前通胀率与就业市场出现背离走势，或导致美联储本陷入两难境地。根据4月份与5月份的美国非农业就业数据看，两次新增就业均未即市场预期，美国寻业参与率下滑，成为目前雇主难以招聘合格雇员的主要原因。但当前美国的失业率下降至5.8%，距离充分就业还有较大差距。而另一方面，美国4、5月份消费者物价指数（CPI）显现加速上行态势，分别录得年度4.6%与5.0%的高位，一般情况下，若通胀率高于2%，都会引发美联储收紧货币政策，对经济进行降温，但本次市场仍然认为美联储不会轻易对量化宽松有立即调整，原因是美联储多次强调通胀率处于高位为暂时行情。

 

美股大盘会再创新高吗？

美国股市走向或因明日会议公布的结果而出现不同的走势，可能的行情有两种。

  • 若美联储仍然保持长期量化宽松的规模不变，则美股大盘有可能再次受支持创出新高，其中科技板块有望成为最强的一支。而其他风险资产包括大宗商品、商品货币以及加密货币都有可能上行，美元将继续跌势，美债收益率也会随之下滑。
  • 若美联储表明因通胀率过高而明确将削减量化宽松的时间提前，则美股大盘可能出现大幅回撤，带来有一次大规模修正的机会，美元也将受到美债收益率走高而走强，大宗商品价格包括黄金、原油与农产品价格都会出现回调，但油价可能将相对显示弹性。加密货币也将出现进一步反弹的机会，以对冲通胀风险。

但第二种情况，并不会成为美股长期筑顶的开始，即便美联储提前削减货币量化宽松，也将是循序渐进的进行，不会给金融市场带来突如其来的破坏性影响。从技术层面看，美国指数大盘仍然行走于长期上行趋势中，修正行情都可能为暂时现象。经济重启仍然将加大企业盈利能力，为支持美国股市的根本性因素。

美国标普500指数-日线图

标普指数运行于长期的上行通道中，上行的潜在压力集中在4320附近（斐波那契78.60%回荡线），下方支持为4080左右位置（61.80%回荡线），然后是3920（50.0%回荡线）。从随机震荡指标看，近期的上行动能有所减弱，有可能出现回撤。


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