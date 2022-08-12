美国WTI原油短期或止跌反弹至100上方。

美国WTI原油在8月4日跌破关键支撑90后，在随后的两个交易日触底反弹，最终价格重回90上方。国际能源署（IEA）的月度报告显示，随着天然气危机促使消费者转向燃油，石油使用量增速加快。在俄乌冲突的背景下，俄罗斯石油供应链的减少将比此前预期更为有限。欧洲高温天气刺激石油需求，将2022年全球石油需求增长预测上调38万桶/日至210万桶/日。十月过后继续释放石油储备仍是一个选择。

但欧佩克的月报指出，全球经济普遍存在显著的下行风险，其预计全球石油市场本季度将出现过剩，并且下调2022年全球原油需求至310万桶/日，此前为336万桶/日，下调2022年全球经济增长预测为3.1%，此前为3.5%。

欧佩克+与IEA对全球经济的预期表示出截然相反的态度，这或许也体现出在政治和利益上的分歧。在俄乌冲突爆发期间，IEA指责欧佩克+对危机缺乏回应，放任国际油价上升至100美元之上。并且欧佩克+多次拒绝美国的增产呼吁，使IEA释放成员国紧急战略储备。

IEA表达出对全球经济的乐观情绪，其用意是为了产油国释放更多的产量以防止需求的反弹，防止油价再次反弹升高。但欧佩克+下调经济预期，对需求悲观是为了限制产量，以防止油价的进一步下跌，这与其自身利益不符。因此，9月仅计划增产10万桶/日的原油，并且在明年全球经济很有可能陷入衰退的背景下，欧佩克的增产计划或将在不久后结束。

从基本面上来推演油价未来的走势：

全球经济存在下行风险但还未陷入衰退，因此需求端暂时未受打击，欧佩克增产幅度下降，供应端仍相对紧缺，支撑短期油价处于高位

为抑制通胀回到目标，全球紧缩进程仍将持续进行，美国通胀虽7月触顶降温但距离2%的目标仍有较大差距，因此仍需加码加息，2年期与10年期美债倒挂加深，经济明年大概率陷入衰退。

经济进入衰退周期，原油需求受到抑制，进入下行周期

欧佩克的用意可简单概括：趁着经济衰退前，能捞一笔是一笔，现在要是听从拜登的建议增产，库存要过剩就亏大了。

美国WTI原油 —— 日线图

来源：CMC Markets

日线级别，MACD指标在0轴下方二次形成金叉，暗示后续的反弹概率

目前价格测试此前下行趋势的阻力，若价格能成功突破，企稳在94上方，价格或进一步反弹。

上方目标：104。



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