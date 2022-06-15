恒指能否成为下半年的“黑马”？

自5月以来，在全球股市受到美联储加息的影响节节败退的背景下，恒生指数走出独立行情，自5月13日开始触底反弹，并在5月底之后加速上行，在上周四成功站上22000关口。

即使在受到上周五美国通胀数据的超预期背景下出现连续三日的短暂回调，但在周二企稳反弹，今日继续呈现上攻之势头。

在去年全球股市大涨的时候，恒生指数自2021年3月开始经历了长达1年的下跌趋势，成为全球表现最差的股市。但从今年3月之后，恒指似乎成了市场中的“避风港“。

在过去52周的南向资金流向中来看，自去年11月底以来，南向资金基本呈现净买入状态。年初至今累计净流入约210亿美元，上周南向交易净流入9亿美元。

图片来源：港交所，Wind

外资方面，境外机构投资者（FII）在过去的两周持续净流入，中国大陆地区在继5月30日当周净流入70亿美元后，上周外资继续流入30亿美元。北向资金上周净流入55亿美元。而亚洲市场除中国大陆地区外，日本、韩国以及其他亚洲新兴经济体市场均呈现净流出，境外投资者从 21 年 1 月下旬以来哎亚洲新兴市场净卖出达950 亿美元（中国除外），而这也主要体现出中国在去年抗疫政策的显著成果，经济增长迅速，比其他市场更具吸引力。

图片来源：港交所，Wind

图片来源：Bloomberg, FactSet, MSCI, Respective Local Stock Exchanges

香港散户投资者目前持有约 2,200 亿美元的香港上市股票，约占自由流通市值的 7.7%。在最近的市场抛售期间，散户投资者一直在买入恒生指数成分股。

图片来源：Bloomberg, FactSet, HKEX, MSCI, Goldman Sachs Global Investment Research

从政策上看，中国政府持续政策加码促进稳增长，而最新的公布的5月社融总量为27900亿元，远超预期23708亿元。5月M2同比增长11.1%，高于预期10.2%。体现出中国央行对宏观经济的流动性继续放松。相较于海外而言，中国疫情的明显好转，复工复产逐渐正常化，市场情绪得到有效恢复。通胀的相对低位会使央行在政策上仍有放松空间，相对更加低的估值将比海外资本市场更具有稳健投资价值。

中概互联的持续反弹体现出监管环境的放松利好，虽然在美联储激进加息的背景下或存在短期的获利了结情形，但在南向资金的持续流入，政策支持，低估值的吸引下将持续成为海外资金的避风港。因此，每一次的回调都是潜在的机会。

恒生指数整体处于震荡上行结构，4小时MACD出现底部背离迹象，RSI指标重回50上方多头区间，考虑到在明日美联储利率会议的影响下带来的不确定性风险，恒指或受到短期扰动，但整体回落幅度有限，预计在21000上方形成有力支撑。而目标价则关注通道上轨压制22700附近，此处也为4月4日高点附近。

恒生指数 HSI —— 4小时图

图片来源：CMC Markets



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