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今日市场展望：恒指月线筑底或开始反转，黄金终破1830后市可期，英镑回撤结束或继续上行

Monthly chart of HK 50

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

19 Jan 2022, 22:00

1月20日，房地产板块早盘大幅上涨，因受到今日早间1年期和5年期的LPR报价双双下调的消息刺激。其中1年期LPR下调10个基点至3.7%，5年期以上LPR下调5个基点至4.6%。

在去年中国实行房地产的各类调控政策下，整体市场的投机性购房需求已经受到有效遏制，这也深刻贯彻落实了“房住不炒”的方针。但房地产的政策主要以软着落为主，因此当房价下行压力过大的时候，央行将通过降准和降息来稳定房地产市场以确保经济稳定运行。通过下调5年期以上的LPR利率，可以为那些刚需购房者节约成本，以稳定整体房地产市场。

因此，宏观货币政策的进一步发力将为港股权重地产板块提供有力支撑，融创中国涨超10%，世茂集团、碧桂园涨超7%。

除地产板块外，中概互联板块也大幅大涨，截至当前，美团涨超8%，网易、阿里、腾讯均涨超5%。

从月线级别来看，恒指本月或录得大阳，整体结构处于震荡向上运行之势。周线已经录得五周连阳，因此23000-24000区域大概率筑底。

香港恒生指数 HSI —— 月线图

图片来源：CMC Markets

 

香港恒生指数 HSI —— 周线图

图片来源：CMC Markets

 

黄金突破1830有效，下一目标区域为1860

1月19日现货黄金在亚盘时间段围绕1810附近进行窄幅震荡，但在晚间迅速拉升，最高涨至1843.57美元/盎司，价格成功突破1830这一关键的压力区域。因此，下一个目标价格可参考1860，该区域为大级别的三角震荡压力区域。

短周期级别价格呈现一定的超买信号，因此或有修正需求。投资者可参考下方的支撑1837附近，然后是1830。

现货黄金 XAUUSD —— 周线图

图片来源：CMC Markets

 

英国CPI数据爆表，英国央行或加快紧缩助涨英镑

英国12月CPI年率录得5.4%，创30年来的最快增速。这也增加了英国央行通过更快更多的加息来抑制通胀的预期。高盛预计英国整体通胀率将在2022年底前保持在4%以上，预计英国核心通胀率和整体通胀率将在4月份分别达到4.8%和7.2%的峰值。

因此，预计英国今年将加息三次，其中第一次或将在2月的利率会议上。加息预期将持续给英镑带来上行的动能，今年英镑的表现将强于其他货币，例如欧元、澳元。

英镑在回撤至1.357后成功支撑企稳，这一位置也是4小时图的上行趋势支撑处。因此价格有望进一步上行。

英镑兑美元 GBP/USD —— 4小时图

图片来源：CMC Markets

 

 

 


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