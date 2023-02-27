比特币暴跌与反弹的背后逻辑，是否有长期筑底的可能？

在经历了惨跌的2022年后，币圈自去年比特币自1月份以来出现大幅反弹，宏观上主要受到国际市场风险投资偏好升温提振，微观上可能受到“砸空”交易影响。那么，比特币是否可以保持筑底走势，或者是否有再次暴跌的可能？币圈走势与美联储决议以及美元的走势又有哪些相关性呢？

比特币为何在2022年暴跌？

由于2020与2021年新冠疫情爆发后，各国央行实行了空前规模的降息与放水，引发热钱流向各种风险资产，为了抑制经济过热，美联储在2022年初开始进行升息，同时2月份俄乌战争的爆发使得西方通胀问题迅速恶化，导致各国央行开始迅猛升息，引发在疫情期间爆出的资产泡沫迅速破灭。作为典型的风险资产之一，以比特币为首的币圈出现暴跌，加密货币市值由2021年底最高3万亿美元一路下跌至2022年12月份的最低8460亿美元，随后反弹至迄今的1.08万亿美元。比特币当前市值为4550亿美元，占加密货币总市值的42%。

除受到宏观因素的打压以外，币圈内部两次风险市场也造成了比特币下跌。一次是在2022年5月份，所谓的“稳定币”TerraUSD 发生系统性崩盘，引发了币圈投资者对加密货币技术逻辑上的质疑，同时反应出加密货币缺乏监管方面的漏洞。TerraUSD姐妹币Luna 由80美元以上下跌至不到1美元。同时，比特币作为最大市值的数字币，在2022年5月初的3.9万美元在一周内下跌至2.5万美元。第二次是在11月份发生的全球第三大交易商FTX丑闻，当时总部在澳大利亚的全球最大加密货币交易商Binance卖出所有FTX本币FTT，导致FTT的崩盘。随后FTX遭遇美国银监会(SEC)调查，前CEOS am-Fried被判涉嫌欺诈与洗钱等多项罪名。比特币再次遭受洗劫，由11月份最高2.15万美元跌至12月份最低1.5万美元。

比特币为何在新年一路反弹？

自今年一月份以来，因西方主要经济体尤其是美国通胀出现降温，市场对美联储将减缓升息步伐的预期愈发强烈，引发美元与美国政府公债收益率的大幅走软，提振风险资产一路反弹，包括股市、大宗商品与加密货币。也可以说，加密货币与美元呈负相关走势，与风险资产，尤其是美国科技股票呈正相关走势。以科技股为主要权重的股指，美国纳斯达克指数自1月份低位至2月份初高点涨幅达20%，同时比特币涨幅逾40%。

另外，自中国放开新冠管控后，对科技公司的各项监管政策也由放宽的迹象。上周，据外媒消息，香港或开始准许市值较大的加密货币进行交易，意味着像比特币与以太币的主要数字币或可能再次在香港进行注册流通。最新流行的Web3概念也在其他国家如火如荼之中发展，在中国对于数字货币的禁令 并未解除的同时，加密货币的市场可能会不可避免的有限制性的开放。

最后，比特币自自一月份以来大幅反弹同时受到“砸空”交易的影响，在交易量冷清，并且空头势头大大减弱的契机，“砸空”交易引发了币圈近一个月的反弹走势。

技术分析 – 比特币短线承压，长线反弹仍需静待时机



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