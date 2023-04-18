高盛、美银、大摩财报能否支持股价进一步上涨？

在上周摩根大通、花旗、富国银行公布了亮眼的第一季度财报后，高盛（4月18日盘前）、美国银行（4月18日盘前）与摩根士丹利（4月19日盘前）也将在今明两天陆续发布业绩报告。

在3月地区性银行陆续出现危机后，大量的储户将其存款转移至更加安全的银行中，例如摩根大通在第一季度的总存款增加至2.38万亿美元。并且，摩根大通、花旗以及富国银行在美联储加息的背景下，得益于净息差的扩大，使得三大行的贷款业务收入超预期增长。但相同的是，为应对未来经济放缓的不确定性，三大行均不约而同的提高了准备金。摩根大通增加了11亿美元，富国银行增加了6.43亿美元，花旗银行增加了20亿美元。

总之，上周三大行的财务业绩整体好于预期，缓解了近期市场对银行业系统健康的担忧。摩根大通（+8.83%）、花旗（+8.07%）、富国银行（+4.59%）、高盛（+4.5%）、摩根士丹利（+2.99%）、美国银行（+6.03%）均在上周录得不同程度的上涨。

高盛Q1业绩前瞻

高盛将于美东时间4月18日盘前发布2023财年第一季度业绩。该行在1 月份发布的第四季度业绩表现喜忧参半。 收入同比下降16%至 105.9 亿美元，低于预期的 107 亿美元。收入下降的主要原因是其投行业务收入下降48%，以及资产和财富管理收入下降27%。 并且，股票交易收入下降 5% 至 20.7 亿美元，但FICC（固定收益工具、货币和商品）收入表现不俗，为 26.9 亿美元，同比增长 44%。另一方面， 用于弥补不良贷款的准备金在去年第四季度又增加了 9.72 亿美元。

市场普遍预期该行第一季度的每股收益为8.6美元。预计其第一季度收入在净息差扩大的背景下将略微超过市场的普遍预期。投行业务或将在第一季度延续走弱态势，而资产与财富管理部门的收入在去年的大幅下降的原因为股权和债务投资的收入下降，预计将在第一季度有所改善。而上述两大业务收入的下降或被FICC交易收入的增长所抵消。

高盛股价在财报发布前跳空上涨，当前价格已经来到重要的阻力区域340附近。投资者需在接下来的几个交易日观察价格能否突破该位置并企稳，若成功或进一步上涨至360附近。否则价格或有回落至3月前低的可能。

高盛 GS —— 日线图来源：CMC Markets（4月18日）

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美国银行Q1业绩前瞻

与其他在上周五发布财报的银行一样，由于美联储在过去一年加息，预计美国银行的净利息收入将激增。 但市场对美国银行利润的预测更为谨慎，根据 FactSet 的分析师调查显示，华尔街认为美国银行的净利润为 67 亿美元，每股收益为 0.81 美元，低于去年同期的 71 亿美元。 而摩根大通在第一季度的净利润同比增长 52.4%。

受净利息收入增加 23.3% 至 143 亿美元的推动，预计收入将同比增长 8.6% 至 252 亿美元。

在硅谷银行和 签字银行 上个月倒闭后，储户为寻找更安全的地方促使华尔街的大行存款激增。 预计美国银行的存款也会出现类似的激增。尽管大型银行是近期动荡的受益者，但它们也需要应对正在走弱的经济。 此后公布业绩的其他银行的净冲销额（或已注销的债务）同比增加，并将继续提高准备金以应对客户因财务状况紧张而出现的一波违约潮。

美国银行股价自3月低点反弹近10%，图形结构上看价格在三角区间向下破位后出现下跌，当前处于下跌趋势中的修复阶段。预计反弹空间有限，上方阻力：32-34。

美国银行 BAC —— 日线图来源：CMC Markets（4月18日）

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摩根士丹利Q1业绩前瞻

摩根士丹利将于美东时间4月19日盘前发布2023财年第一季度业绩。该公司可能会报告第一季度收入将比去年同期下降约5.7%，至139.6亿美元。原因是投资银行收入下降以及上个月的地区银行业危机导致贷款放缓，抵消了较高的交易收入。每股收益预计为 1.80 美元，同比下降 12%。

全球交易、并购和首次公开募股的减少导致摩根士丹利的投资银行业务收入大幅下降，预计来自客户的佣金和费用将比去年同期下降近 18%。 根据安永会计师事务所的数据，第一季度全球 IPO 数量下降了 8%，延续了去年的下滑趋势，与 2021 年相比下降了近一半。

第一季度的资本市场的反弹应该会缓冲摩根士丹利在投行业务收入中的下降。 在股票和固定收益交易收益的带动下，交易收入预计将比上一季度增长 35% 至 41 亿美元。

贷款活动也应部分抵消投资银行业务收入的下降，摩根士丹利资产负债表上的贷款价值预计将增长 11% 至 2,170 亿美元。 净利息收入预计将增长 12% 至 25 亿美元。

摩根士丹利在80上方获得支撑陷入盘整，从图形结构上属于震荡向上的反弹通道中。价格若突破站稳90或有望进一步挑战100关口，但预计突破100的难度较大，行情转跌概率较高。

摩根士丹利 MS —— 日线图来源：CMC Markets（4月18日）

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