鲍威尔被提名连任引发金市巨震，黄金多头没了？

现年68岁的杰罗姆·鲍威尔，通过在2020年对冠状病毒疾病进行了空前的货币刺激，引导美联储和国民经济的发展，被提名为美联储的第二届主席。现年59岁的莱尔·布雷纳德被提名为美联储副主席。

美国总统乔·拜登（Joe Biden）美东时间周一上午宣布了这一消息。此前数周，外界猜测，在进步派的推动下，美联储行长雷尔·布雷纳德可能会当选。

拜登承认他面临着提名一位比共和党人鲍威尔更进步的民主党人的政治压力，他周一下午说，他选择鲍威尔是因为当前的经济形势存在“巨大的潜力和巨大的不确定性”，需要“稳定和独立”。因此，选择鲍威尔连任有助于对中央货币政策实行的稳定性和一致性带来帮助。

白宫的一份声明说：“鲍威尔主席在一个前所未有的挑战时期提供了稳定的领导，包括现代史上最大的经济衰退和对美联储独立性的攻击。”。“在此期间，我国主要宏观经济学家之一莱尔·布雷纳德在美联储发挥了关键的领导作用，与鲍威尔合作，帮助推动我国强劲的经济复苏。”

迄今为止，大多数美联储官员都表示，至少在债券购买下滑之前，他们不会考虑提高利率。然而，市场一直在寻找一个更快的加息时间表，在鲍威尔被提名为下一届美联储主席后，市场对于加息的日程提前到了明年的6月份。

如果鲍威尔成功连任，美联储后续的政策进程会怎样？

美联储受到的打击是通胀速度超过了预期，通胀攀升至30年来最高的水平。自2020年9月以来，美联储提出2%的长期平均通胀目标，即不再是静态的2%的通胀目标。在今年年初，鲍威尔一直声称通胀是“暂时的”，但空前的通胀水平使这一言论受到质疑，因此美联储的高官在上周都声称要加快紧缩进程，重新评估通胀环境。

鲍威尔坚持认为，一旦与新冠大流行相关的因素恢复正常，通胀就会降温。目前美国经济正处于复苏阶段，失业率从去年疫情的14.8%的高峰下降到目前的4.6%。

我们需要知道的是，鲍威尔和布雷纳德，都对通胀目标具有高度的容忍性，提到了在实现充分就业前，不考虑加息，因此两者都是鸽派人士。市场中现在的观点是，布雷纳德相比于鲍威尔更加鸽派，因此在鲍威尔连任后，市场的解读为政策会朝着鹰派方向转变，美债收益率上涨，引发了纳斯达克指数，标普500指数的下跌和黄金昨日的大幅度抛售。

美国的经济正处在复苏阶段，就业稳步增长，但距离疫情前水平仍有差距，新冠病毒的反扑仍给经济带来不确定性，因此，因高通胀而实行的加速紧缩并不意味着能带来积极的效果。所以，鲍威尔显得相对更有耐心，维持鸽派基调。

黄金在经历暴跌后还会下挫么？

黄金昨日狂泻近50美金，最低跌至1802.56美元/盎司。下跌的原因在前文有提到，两个人都为鸽，但鲍威尔没那么鸽，选了这个人就意味着偏鹰，因此使黄金重挫。

但笔者认为，黄金空头对于此次鲍威尔提名下一届主席出现了过度解读，实际情况下，美国仍然处在宽松的货币环境下，拜登也在近期签署了1万亿基建法案，并且1.7万亿的社会支出法案也在推行进程中，所以并不构成黄金由此转熊的基本面。因此，本次下跌处于技术性的恐慌性抛售，在触及大量的止损单后价格持续下挫。

因此，在现阶段来看，短期的黄金仍具有反弹向上的空间，结合美国当前的货币环境，以及通胀压力，黄金作为对冲通胀和股市的风险或将在年底出现不错的走势。在明年的第一季度末，在随着加息预期的发酵，黄金或在明年走出转熊的态势。

日线级别黄金录得大阴，但在趋势上仍处于上升趋势之中，投资者首先需要关注黄金能否在接下来的一到两个交易日是否能站稳1800，如若站稳，黄金将出现反弹之势头，如若失守1800，黄金将走向日线上升趋势支撑1780。



现货黄金 XAUUSD——日线图图片来源：CMC Markets



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