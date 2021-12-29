年末总结：贵金属或将在2022年受到更多挑战

黄金在2021年的表现令趋势投资者倍感失望，一整年处于1680-1900的宽幅的震荡趋势中。回顾整个2021年，新冠疫情的反复，通胀的升温，使黄金仍具有避险需求，这也是支撑黄金跌不下去的基本面因素。但贯穿了大半年的美联储的缩债以及年底的美联储的转鹰，使美元整体处于强势，这也让黄金的多头受到相当大的压力。

在本月的美联储议息会议结束之后，加速缩债的预期被充分消化，Omicron病毒的肆虐，通胀的居高不下使黄金走出了多头结构，价格基本运行在1800上方。一般情况下，黄金在跨年阶段往往都能走出多头行情，这也是黄金市场的需求旺季，例如中国的新年，印度的婚礼季。此外，美国的高通胀水平预计还会维持一段时间，美联储预期通胀会持续到2022年下半年才会出现好转。因此，现阶段黄金的基本面利多因素还在。

但黄金整体已经不具备走出长牛的基本面了，Omicron病例的猛增确实给资本市场带来了一定程度的恐慌，但其特点是高传播率，低死亡率。而未来病毒或将发展为季节性流感，因此恐慌情绪为短期效应。其次，高通胀有加速冲顶迹象，在随着美联储进行加速缩债后，紧缩周期的到来会使通胀达到峰值并出现回落，黄金的抗通胀需求也会在明年受到抑制。

黄金通常情况与美元呈现反比关系，在美联储进入到加息年后，美元在明年的走强是可预见性的，这也会给与黄金相当大的压力。因此，我个人认为黄金的上涨行情最多持续到第一季度末，在那之后黄金或进入熊周期。

现货黄金在周线级别处于震荡收敛阶段，目前上方的趋势线压力位可参考1860，只有该位置被突破，价格才有望进一步延续至1900。如若不能突破，该位置或将成为阶段性的顶点，价格将持续下挫。

现货黄金 XAUUSD —— 周线图

图片来源：CMC Markets

白银同样属于贵金属，整体走势基本是跟随黄金的，因此今年的表现也不尽如人意。全年处于震荡的下跌趋势中。现阶段白银的价格或将跟黄金一样走出跨年行实现向上的反弹。但还是需要警惕潜在黄金的回落拖累白银。

随着社会的发展，白银陷入到了价值缩水阶段，现在工业用途更加广泛。因此，白银正在逐渐脱离贵金属属性，成为一个普通的工业品。在今年全球制造业萎靡的市场环境下，白银的价格也受到了一定程度的打压。全年处于震荡下跌的行情中，从2月2日的高点30美元/盎司跌至9月29日低点21.42美元/盎司，跌幅达到28.7%。

但需要注意的是，作为工业原料，白银被广泛的运用在各行各业。在碳中和的大环境下，各国都在大力发展新能源，其中光伏行业也是新能源的重要发展领域。光伏的电力系统的重要组件——太阳能电池板的重要配件就涵盖银，银被广泛运用于晶体硅光伏电池。因此这会刺激白银的需求。

此外，随着通信技术的发展，围绕5G、工业互联网、人工智能、大数据等领域的新基建会在明年加速建设，大宗商品市场的需求仍会旺盛，具有优秀导电性的白银也会格外受到青睐。

中国在明年也会进入到基建年，由于中国在今年经济疲软，内需增长不够强劲，基建投资衰退，就业增长放缓。中国也在今年两次降准，下调一年期LPR利率，旨在缓解流动性压力，缓解制造业因商品价格高企而出现的成本压力，同时缓解房地产市场债务危机压力。央行的一系列宽松政策会促进中国的基建投资发力，制造业投资者将保持良好修复态势，

因此，虽然作为贵金属的白银在2022年恐会受到黄金拖累，但工业需求会支撑价格，因此整体表现将优于黄金，而黄金的主要属性是避险这一金融属性，因此在明年的走势恐令多头失望。

月线级别关注21.4这一价格支撑，只要价格能始终运行在该水平方向之上，白银的多头就相对安全，如若该水平不幸被跌破，价格可能会运行至18.7-19附近。

现货白银 XAGUSD —— 月线图

图片来源：CMC Markets



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.