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黄金止跌回升，或进一步向上反弹

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

24 Aug 2023, 15:35

黄金在8月23日从底部大幅度回升，一度触及1920关口，收盘于1915美元/盎司。今日亚盘表现延续涨势，目前仍活动于1920美元附近。
对于黄金的看涨逻辑，我们曾在8月15日提到，有兴趣的朋友可参考：黄金再度回到1900附近，2023年下半年又会如何演变？
从美元指数的走势来看，在过去的五个交易日呈现横盘，昨日试图挑战104关口失败并收阴，美元指数或处于反弹阶段尾声，后续的调整将继续利于黄金上涨。


 
美元指数 （USDX） —— 日线图
来源：Tradingview, CMC Markets（8月24日）

 

从黄金的走势来看，从日线级别的周期来看仍处于下跌通道中，暂可判断为下跌周期中的4浪反弹。因此，现阶段对于黄金反弹的目标区域暂设为通道上轨压力附近1945 – 1950美元。


 
现货黄金 （XAU/USD） —— 日线图
来源：CMC Markets（8月24日）

对于黄金多头的潜在不确定性风险为，美国通胀上行风险和好于预期的经济基本面或支持美联储表现的更为鹰派。即使在9月出现暂停加息，但谨防美联储点阵图上调中性利率峰值预测，从而提振美元打压黄金。
因此，我们对黄金当下的观点以中短周期看多为主，但或不会出现大幅度走牛的迹象。预计牛市将发生在第四季度后半段时期，即美联储结束加息周期，市场出现美联储转鸽预期后对黄金进行提前计价。


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