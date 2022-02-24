黄金，原油上演“天地板”行情，纳指反弹近1000点，如何预期3月的表现。

俄乌局势在当地时间2月24日凌晨进一步升级，俄罗斯对乌克兰展开军事行动，这一举动让市场措不及防。在此背景下，美国，欧盟、英国、日本和澳大利亚等国均对俄罗斯展开制裁措施，包括国债、贸易、北溪2号等。

而在2月25日凌晨，乌克兰总统泽连斯基在脸书上宣称，乌克兰在“孤军奋战”对抗俄罗斯，西方已经完全放弃了乌克兰。泽连斯基在周四与北约27个国家领导人进行通话，他对北约提供的军事支持表示感谢，但北约表示害怕，没有回答乌克兰是否会加入北约的问题。

由此可见，乌克兰已成为大国之间政治博弈的牺牲品。

在此背景下，地缘冲突带来的不确定性使避险情绪上行，黄金日内大涨，在昨日欧盘时段一路飙升超60美金，日内最高至1974.61美元/盎司。但好景不长，黄金在美盘时段急剧下跌，回吐日内所有涨幅，跌幅近100美金，最低至1878.39美元/盎司。随后略有反弹，收复1900关口。

美国WTI 原油在触及100美元上方后迅速回落，最低跌至92.98美元/桶，日内从高点102.21美元/桶一路下跌，回落幅度超9%。截至当前报价为96.73美元/桶。

纳斯达克指数在触及日内低点13031.49附近后迅速反弹，最高反弹至13988.49点。收涨3.13%。

黄金、原油多空双杀，3月该如何期待？

当前市场仍然密切关注着俄乌双方的局势是否会进一步恶化，以及以美国为首的北约是否对俄罗斯进行进一步的制裁。根据俄罗斯国防部宣称，俄联邦武装力量完成了昨日的所有打击任务，乌克兰83处地面军事基础设施均已瘫痪。切尔诺贝利核电站被俄军控制。根据最新消息显示，乌克兰首都基辅发生巨大爆炸。根据外媒报道，有西方的高级情报官员表示，由于乌克兰的防空系统已被消除，基辅可能会在几个小时内落入俄罗斯手中。从目前来看，俄乌冲突没有丝毫缓解现象，因此黄金或仍有一波向上的动能。

但从目前的战争格局来看，西方并没有与俄罗斯开战的意图，因此乌克兰或已被西方放弃，终究沦为政治博弈的牺牲品。西方可能也没有预期到俄罗斯会采取如此激进的方式。在没有支援的情形下，俄乌战争的持续时间或不会很长。战争带来的恐慌效应应属于短期情形。

同时，投资者仍需要留意下周即将公布的美国2月的非农就业报告，并且在3月17日将有美联储的利率会议，届时市场关注的焦点或发生转移。在此背景下，黄金价格恐面临一些挑战。

原油方面，昨日有两个消息值得注意。第一，在多国提议将俄罗斯提出SWIFT这一制裁措施时，欧盟似乎显得犹豫不决。据路透报道，欧盟中的一些国家不愿采取这样的措施，他们认为，虽然这会给予俄罗斯银行系统非常大的打击，但欧洲债权人将难以取回他们的资金，并且俄罗斯也可以建立替代的支付系统。

如果将俄罗斯踢出SWIFT，这意味着俄罗斯将无法与西欧国家进行外汇交易，这样西欧将无法从俄罗斯进口石油、天然气等。德国副总理兼经济部长哈贝克表示，德国的50%煤炭，55%的天然气和35%的石油来自于俄罗斯。如若中断贸易联系，德国在短时间将很难找到可以兼顾这么大体量的卖家。

在没有将俄罗斯踢出SWIFT的确切消息面之时，对于原油的供应担忧暂时得到喘息机会，并且拜登宣称将根据需要从战略石油储备（SPR）中释放更多石油。消息的叠加对油价造成了打压。但从目前来看，地缘政治的冲突仍然是支撑油价的关键。

但大家需要思考的一个问题是，如若能源价格持续性维持高位，美国的通胀问题就无法得到缓解。一些经济学家预期美国的通胀在3月达到峰值，美联储也预计通胀在下半年出现回落。现在的市场观点是，多数机构投行判断2022年大宗商品将持续保持强劲，油价将继续处于牛市阶段。因此，油价的牛市，通胀的回落，这两个预期或有一个是错误的。

美股3月能否迎来转机？

纳斯达克指数自去年11月高点16768.37点回落至昨日低点13031.49点，累计跌幅已达22%。美股在今年的第一季度一直受美联储的鹰派论调和地缘政治双重因素打压。而从目前来看，根据CME“美联储观察”，美联储3月加息50个基点的概率已经下滑到11.4%。美联储在此前的论调中有表示，要避免过度的收紧导致的经济停滞，金融资产崩塌的局面。而在地缘冲突的背景下，美联储的决策料将维持谨慎。因此3月加息25个基点已为大概率事件，且目前已被市场进行消化。而俄乌双方的战事料不会维持太长时间，恐慌效应或将在3月中下旬迎来一定缓和。随着3月的议息会议将利空消化殆尽，纳指或将迎来可观的反弹机会。

从周线级别可看出，纳指在13000附近迎来较强的支撑，但目前在风险事件发酵的背景下，纳指仍有二次探底的可能性，如若该位置能成功筑底，价格有望强势反弹。如若该位置失守，投资者可参考12000整数支撑。

纳斯达克指数 NDAQ —— 周线图

图片来源：CMC Markets



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