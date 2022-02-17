俄乌冲突旨在一箭三雕，地缘政治升级助推金价触及1900，油价却不为所动，或有见顶迹象。

昨日，俄乌冲突再度升级，避险情绪急剧上升，黄金一路高歌猛进，自日低1867.87美元/盎司一路上涨。在美盘时段，俄罗斯在其向美国提交的安全回应中发称，俄罗斯表示没有入侵乌克兰的计划。黄金短线回落至1890美元/盎司下方，但随后拜登宣称俄罗斯入侵的威胁非常大，各种迹象表明俄罗斯军队准备进入乌克兰。现货黄金最终触及1900美元/盎司，这是自去年6月11日以来首次。

相比之下，国际油价的表现平平，地缘政治的发酵并未给油价带来持续的上行动能，美国WTI原油在多次触及93美元/桶后均承压回落，目前价格运行在91附近。

地缘政治冲突是否会再次面临升级？

根据官方消息，在过去的24小时内，乌克兰武装部队炮击了自称“卢甘斯克人民共和国”29次，包括使用重型武器。

今日，美国国务卿布林肯接受了下周晚些时候与俄罗斯外长拉夫罗夫的会谈，前提是俄罗斯不再入侵乌克兰，风险情绪得到一定的提振。

从目前来看，俄罗斯欲求以外交方式解决争端。

从当前的宏观环境下，俄罗斯并没有开战资本，俄罗斯内部经济出现严重滑坡，在2021年GDP已经跌出前十，被韩国赶超。

并且在通胀方面，俄罗斯的通胀自去年年中急剧攀升，目前已达到8.73%，远超于央行设定的4%的目标。

并且在全球实现碳中和的趋势下，作为原油生产大国的俄罗斯的经济在长期面临下行压力。因此，在这种环境下选择开战，带来的后果无法想象。

如若开战，将招致西方国家的集体报复，即北溪2号油气管道被叫停，经济制裁，军事打击。

同样，如若俄乌开战，欧洲也会受到巨大冲击。

欧洲的能源供给严重依赖俄罗斯，从下图来看，欧洲进口的天然气和石油分别有近50%和25%来源于俄罗斯。

欧洲地区从去年至今一直饱受通胀困扰，而推升通胀的主要原因就是能源紧缺，如若战事爆发，会直接导致欧洲与俄罗斯的外交关系紧张，北溪2号项目被叫停。而欧盟在短时间内无法找到替代的卖家。

欧洲国家中德国对于俄罗斯的能源依赖最大，根据联邦地球科学与自然资源研究所（BGR）的数据，2020年，德国约98%的主要矿物油消费必须进口。该国49个油田当年的国内原油产量达到190万吨。德国进口了8300万吨原油（该国还额外进口矿物油产品）。到2020年为止，俄罗斯是最大的供应商，交付量为34%。英国提供了12%，美国11%，挪威约10%。总共有32个国家向德国供应石油。在2021年，天然气覆盖了德国超过四分之一的能源使用，使之成为该国第二重要的能源。德国天然气研究所称，德国是世界上最大的天然气进口国之一，其天然气消费量的95%左右由进口来满足。

在这个背景下，欧洲对于俄罗斯的外交态度一直处于暧昧状况，美国也一直不满其能源过度依赖俄罗斯，因此，如若战事发生，美国或将成功将欧洲紧紧绑在自己的战车上。

此外，中俄关系目前蒸蒸日上，普京出席了北京冬奥会开幕式，并且同中方进行会晤，在之后中俄发表了联合声明，并且更是签署了15份合作文件。如若开战，中国也会间接受到制裁。

因此，此次开战的受益方和受害方想必大家一目了然，这也是俄方希望通过外交方式解决争端的原因。

黄金在触及1900后，是否还有进一步上行的空间？

从目前来看，黄金的强势行情基本都是避险情绪作为推手导致的。

而从现阶段来看，双方的争端目前没有积极进展，因此黄金的强势行情还在。

黄金的进一步上行动力源于冲突的进一步升级。从前文分析中，当事人俄罗斯的开战意愿不强，因此多头仍面临一定的不确定性。

并且，黄金在3月会面临美联储加息带来的压力，因此，如若价格不能成功突破1900。黄金将陷入宽幅的震荡中，下方两个支撑区域：1880，1850。

从技术指标来看，日线级别RSI指标两次陷入超买区间，4小时级别RSI指标多次进入超买，短期或有回落迹象。

现货黄金 XAUUSD —— 4小时图

图片来源：CMC Markets

原油不为所动是否短期见顶？

原油自12月底以来已经录得8周连涨趋势，但这一趋势并未在地缘政治冲突升级的本周迎来延续。美国WTI原油在2月14日触及高点96后迅速回落，在随后的两个交易日最低触及90关口。

随着地缘政治的冲突升级，油价却没有如同前段时间一样反应剧烈，在昨日黄金出现大幅度上涨时，原油高开低收。而在周二出现撤军消息时油价大跌，因此从现阶段而言，油价对于利空消息的反应强于利多消息。

美国EIA原油库存的连续下降，需求的上升，欧佩克+产油国未按照规定增产，地缘政治冲突升级，种种因素助推了油价。但从目前来看，油价的多头趋势已经开始初现疲态。从周线级别的层面来看，原油价格已经处在上行结构上轨的峰值区域。RSI指标已经出现明显背离现象，该背离现象分别出现在7月已经11月，油价均出现较大程度的回撤。

美国原油 WTI —— 周线图

图片来源：CMC Markets

而从4小时级别来看，油价的趋势目前已经跌至自12月底以来形成的上行趋势线下方，RSI指标也进入到了50下方的空头区域，因此短期的回落迹象较大。投资者需要关注90-91的支撑情况，如若失守，价格或将进一步下挫。

美国原油 WTI —— 4小时图

图片来源：CMC Markets



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