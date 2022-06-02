今日市场展望：黄金“V”型反弹留意1850，美股短期多空就看今日，美元企稳或再度上行，原油后劲不足

周三黄金先抑后扬，日内最低触及1828.41美元/盎司，随后迅速拉升，最高触及1850.1美元/盎司。虽然金价走出了V反行情，但整体并未摆脱空头趋势。从图形上来看，1830为5月中旬以来形成的底部的颈线区域，因此该位置具有较多的买盘，属于技术面的托底。但上方1850附近也为关键的压力区域，价格只有在突破该区域后，后续才有望挑战1870。目前，金价受制于4小时布林带中轨的压制。从基本面上看，美联储在昨日维持较强的鹰派发言，9月暂停加息的说法受到市场质疑，因此政策拐点仍具有高度不确定性，在此背景下，黄金将受鹰派政策承压，后续进一步下行概率较大。

黄金兑美元 XAUUSD —— 4小时图

图片来源：CMC Markets

纳指昨日在受到美联储官员鹰派发言后承压回落，今日亚盘目前在先前所到达的第一目标价12500上方运行。我们在周一的一周展望中有提到本轮纳指的反弹高点在13000-13100附近，而最终反弹的高点在12900附近，仅剩一步之遥。今日需观察纳指是否能在12500附近获得支撑，如若支撑企稳，价格有再次挑战13000的可能，如若今日失守，纳指或将再度进行二次探底。

纳斯达克指数 NDAQ —— 4小时图

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美元指数在101.37附近止跌企稳上行，正好处于斐波那契50%回撤处的支撑，符合我们周一的预期，美元指数在美联储激进的鹰派预期下二次上行概率仍旧较大，在本月16日加息的背景下，美联储预计将持续维持强势，或有二次挑战105高点的概率，投资者可逢低进行跟踪处理。

纳斯达克指数 NDAQ —— 4小时图

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油价昨日继续延续收阴，我们在昨天的分析中有提到，油价的强势上行趋势恐将昙花一现，为应对更多的买家和亚洲疫情复苏后的需求增长，预计下半年欧佩克产量将逐步放开。目前仍未得知俄罗斯是否同意欧佩克＋豁免其产量，并且６月预计产量将维持不变，这给了油价支撑，但原油或已经开始进入年内筑顶的阶段。图形上看，下方的关键支撑在110附近，此处为５月下旬以来重要的支撑。如若失守，关注震荡上行通道的下轨支撑107附近

美国WTI原油 Crude Oil WTI ——４小时图

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