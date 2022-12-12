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Analysis

美联储议息会议前，黄金面临潜在回撤风险

撰写者

Tina Teng

MARKET ANALYST

13 Dec 2022, 08:30

本年黄金与美元走势基本为背离走势，自美联储展开升息周期后，美元强势上行，引发黄金自3月份高点一路下滑，截至11月份末，跌幅高达22%。美国10月份通胀数据录得小于预期，并大幅降温，引发市场对美联储开始减缓升息的预期增强，在联储明确表示将减缓升息幅度后，引发美国政府公债收益率大幅回落，同时美元走软，黄金自11月份低点上涨逾11%。那么，黄金是否会延续其底部的反转走势？本周又会迎来那些潜在的基本面回撤风险？

首先，美国政府公债收益率与美元再次呈现走升趋势

自10月份以来美国政府公债收益率重现上行行情，10年其美债收益率连续四日走升，由低点3.4%上行至3.6%，同时2年期美债收益率由4.2%涨至4.4%。黄金在本年与美国政府公债收益率承反向走势，美元伴随美债收益率的走升再次走强，美元指数自12月初低点104上行至105以上，美债收益率与美元的攀升对黄金价格形成再次打压。同时，美债短期与长期收益率继续倒挂，预示美国金融危机难以避免，2年期公债收益率对美联储利率决议最为敏感，表明市场对联储继续升息的预期仍然很强。

其次，美国通胀数据与美联储会议决议或继续施压金价

美元与美债收益率在本周美国11月份消费者物价指数（CPI）数据公布前走升说明投资者在美国通胀数据公布前的警觉情绪。美国10月份CPI远小于市场预期，录得7.7%, 较9月份8.2%出现大幅回落，但仍然远高于美联储2%的通胀率目标。即便联储在11月份的会议上明确表态将减缓升息步伐，但若本次CPI未能如市场预期呈现持续降温的趋势，或引发美联储对升息路径保持相对鹰派的态度，引发美元与美债的进一步反弹。也可以说黄金与美国通胀数据称背离走势，只要通胀率高居不下，黄金就难以进一步强势上行。

最后，黄金继续图表浮现潜在熊背离形态

从黄金日线图的技术走势看，其价格走势已经与多重随机震荡指标，包括MACD与RSI，形成背离走势，并且受到200日均线压力，很容易在此位置形成回撤走势，则获利回吐有望引发黄金价格回落。黄金的下方潜在支持首看1720，然后是1680. 同时上行潜在阻力在1800整数位关口。具体技术分析请见以上视频分析。


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