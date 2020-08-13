近日金价出现大幅回调，一方面是由于美元出现反弹，直接打压金价下滑；另一方面，黄金在8月初涨势激进，引发金价技术回落修正而触发一些关键的支持价格，而导致回吐行情。另外，近期美国公债收益率大幅反弹，引发部分避险资金由金市转移债市。但投资者需要谨慎，短期筑顶并未改变长期上行的行情，金融市场基本面要素仍然支持黄金会继续走坚，主要包括：第一，美元没有结束跌势；第二，美联储的货币宽松政策在相当长一段时间不会改变；第三，新冠疫情没有得到有效控制，避险需求仍然存在。

首先，美元走跌是支撑黄金上行的直接因素，美元下行直接引发使用其他货币购入黄金的成本下降，使得黄金做为避险保值的需求上升。那么，为什么美元下行的趋势还未结束？很简单，在疫情仍然没有得到有效控制，失业率仍然居高不下的情况下，美联储的货币量化宽松在相当长的一段时间内不会改变，直接打压美元贬值。

其次，美联储长期的货币宽松政策不会改变，经济刺激措施将长期支撑黄金避险保持需求。央行的货币宽松主要是两个方面，低成本基准利率与大规模的资产购买。接近零的联邦基准利率，使得商业银行向央行借入资金的成本降低，将低利率传递给公司与个人，以促进资金的流动性。量化宽松主要是央行购入政府公债与公司债券的购买，即直接向市场注入流动性的资金。低利率环境使得投资者将闲置资金投入成本低而且避险保值的商品中，黄金买需受到支撑。

最后，回到引发今年金融市场动荡的根源新冠疫情上，全球范围内的新冠疫情并没有得到有效控制，个主要经济体国家在经济重启后均有疫情二次反扑的情况出现，各国对经济重新部分封锁，经济复苏仍然任重道远，黄金的避险需求短期不会改变。

基本面之外，在技术形态上，黄金再次潜在的筑底反弹迹象1819-1863将成为近期关键的潜在支持价格，中期上行的进一步潜在目标可能在2300美元。

技术分析

黄金（现金）– 日线图

日线图中黄金在上行趋势线上受到支持，止跌锤+阳柱是典型的筑底形态，但日内仍受到保利加通道中轨的压力，可能出现小幅回撤，潜在的支持位置将为昨日低点1910美元附近，上行潜在阻力看昨日高点1966左右，若突破则可能重新测试2000美元阻力位置。中期的潜在支持价格在1819-1863波段，此处是之前突破上行的关键价格区间，也是黄金潜在继续修正支持位置。但若黄金突破8月份高位2074位置，则有望继续创新高，中期目标可能在2300美元附近。

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