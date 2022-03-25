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一季度总结：金价再次启动！黄金能否再创新高？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

25 Mar 2022, 13:20

3月16日以来，现货黄金在1900附近成功止跌，在经历了近一周的低位盘整后，价格终于在昨日选择向上突破，截至当前，价格在1960附近运行。

 

虽然在近两周，俄乌谈判不断传出一些积极的进展，这使黄金在3月8日到达自2020年8月以来高点2070美元/盎司后迅速下挫。虽然乌克兰方面已经宣称加入北约已经毫无可能，但目前双方的谈判仍然面临一些分歧，即在克里米亚，卢甘斯克和顿涅茨克共和国的主权问题上的争论。

 

而就在双方致力于达成和谈的过程中，以美国为首的北约仍然致力于将战事延长。在3月24日在比利时布鲁塞尔召开的北约峰会上，北约发表《北约成员国元首和政府首脑联合声明》，该声明做出三个方面的决定。

  • 继续对乌克兰提供军事援助，向乌克兰提供保证网络安全的技术装备；
  • 加强北约部队在波罗的海沿岸、东欧和巴尔干半岛的军事部署；
  • 北约成员国同意增加军费，将使各国的军费开支达到或接近GDP的2%。

 

该声明可以明显看出美国仍希望延长战事的周期来加速资本的回流，地缘政治冲突仍然面临一定的不确定性，因此，受此情绪影响，黄金价格在现阶段仍处于强势阶段。

 

黄金能否再创新高？

 

除了地缘政治风险的推动下，我们仍需考量金价在加息周期历史时期的表现。

下图为自1980年代以来6次加息周期时黄金的表现。

现货黄金 XAUUSD —— 1983 – 1984

图片来源：Tradingview

现货黄金 XAUUSD —— 1988 – 1989

图片来源：Tradingview

现货黄金 XAUUSD —— 1994 – 1995

图片来源：Tradingview

 

现货黄金 XAUUSD —— 1999 – 2000

图片来源：Tradingview

现货黄金 XAUUSD —— 2004 – 2006

图片来源：Tradingview

 

现货黄金 XAUUSD —— 2015 – 2018

图片来源：Tradingview

 

先来统计收益方面，在过往的6次加息中，除1980年代的两次加息，黄金在后面的四次加息周期中均录得了正收益。

 

但可以很明显的看出，加息对于价格的压力是非常明显的。

 

在1999年的加息周期中，黄金价格在上半年始终处于弱势的下跌之中，这主要受到西欧的一些央行对黄金的减持。而为了避免金价的持续性下跌，15个欧洲央行起草了首轮《央行售金协定》，限制黄金的出售额度，因此，金价自9月后迎来飙升。这属于事件性的推动，跟加息因素带来的影响联系不大。

 

而在1994 – 1995年的加息周期中可以看出，黄金价格一直维持高位的震荡趋势。

 

在2004 – 2006年的加息周期中，金价整体趋势向上，但自2004年年底至2006年6月最后一次加息的这段时间，金价始终震荡，并未形成向上突破。而在加息周期结束后，金价迎来了腾飞。

 

在2015 – 2018年的加息周期中，金价在2015年12月的低点强势向上拉升，但在后续的两年多时间并未走出强趋势行情。在此轮加息周期中，由于美国的通胀水平处于历史非常低的位置，因此在2015年12月首次加息后，第二次加息在2016年的12月。在预期不强烈的背景下，黄金价格在2016年的上半年走出了非常强势的行情。但随着在后期加息节奏的加快，金价始终未能再次突破，持续维持震荡。

 


 

综上所述，我们可以明显的看出，金价在加息周期中会面临明显的压力，而结合当前美国的国情，在创纪录的通胀环境面前，美联储本轮的加息节奏和幅度预计将会更快更大。因此，黄金的价格在今年可能面临更大的挑战。

 

而从短期来看，地缘政治冲突仍是主导金价走势的主要因素。北约当前的举措有延长战事周期的意图，因此，金价在短期仍然偏强。能否创历史新高需要看接下来金价能否成功站上2000这一整数关口。

 

现货黄金 XAUUSD —— 日线图

图片来源：CMC Markets

 

不容忽视的风险事件

 

在4月12日，美国将公布3月的CPI数据。美国的2月CPI同比录得7.9%，而由于3月能源价格的飙升，美国的3月通胀数据或将继续走高，有破“8”概率。由于美联储的下一次利率会议在5月5日，4月的通胀数据在5月11日。因此该数据会是美联储重要的参考依据。如若继续走高，市场会押注美联储将出现更多鹰派的表态，并在5月利率会议上加息50bp。而这也会对金价施压。

此外，如若俄乌战事出现更多的积极转变，这也会打压市场的避险情绪。


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