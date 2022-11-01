黄金连续7个月下跌，11月还会跌？

现货黄金于10月31日继续维持走低的趋势，最终收盘1633.37美元/盎司，录得连续七个月下跌。

市场正在等待周四北京时间凌晨2点的美联储利率决议，加息75个基点基本已经成为了市场共识，市场的关注点在于此次会议美联储是否会向市场投放放缓加息的信号，削弱美元和美债收益率的上升，为黄金带来一定的反弹动能。

尽管可能会出现这样的声音，但市场的投资者需要警醒美联储可能仍然试图暗示紧缩周期可能会持续更长的时间，直至看到通胀明显降温，因此投资者应当避免过度对此预期进行定价。此次会议可能会成为美联储政策开始出现分歧的分水岭，但不是同步的政策转向。

从最近公布的数据来看，美国9月个人支出环比增长0.6%，预期为0.4%，前值为0.6%。第三季度实际个人消费支出环比增长1.4%，好于预期的1%。自7月汽油价格下跌以来，个人消费支出呈现回升态势。美国10月密歇根大学消费者信心指数终值录得59.9，高于预期和前值的59.8，自6月以来连续4个月呈回升态势。核心PCE同比录得5.1%，高于前值的4.9%。

在此背景下，美联储可能难以在此次会议上透露非常明确的政策转向信号，最有可能出现的是在12月的会议上看到更多的数据后，透露在明年春季的某个时候会对当前的政策进行调整。

如果按照这样的逻辑来预测，市场的多头可能会在捕捉到鲍威尔在新闻发布会上暗示未来某个时候放缓加息时进行短暂的进攻，但持续性难以保证，因鲍威尔可能并不会透露明确的转向信号。美元和美债收益率可能经历短暂的修复后再次开始上涨趋势。

因此，黄金当前的趋势可能仍然不容乐观。投资者需要接受的事实是，黄金已经进入到了下跌趋势，下跌趋势不言底。随着10月的月线收线，价格没有站上重要的颈线1680上方，从形态上看头部区域已经形成。因此，11月金价可能延续疲弱的走势，或有跌破1600的风险。

现货黄金 XAU/USD —— 周线图

来源：CMC Markets（11月1日）

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