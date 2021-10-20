今日市场展望：黄金三角收敛或将上行，弱势美元推动澳元节节高升

黄 金蓄势待发，关注区间方向抉择

美联储今日凌晨公布经济状况褐皮书，保持了对经济活动前景的乐观，但提出一些地区的不确定性增加，乐观情绪相比前几个月较谨慎。

褐皮书指出受商品和原材料价格的上涨，大多数地区物价显著上涨。钢铁、电子元件和运费价格在9月至10月初期间显著上涨。企业的生产成本转嫁到消费者上。

因此，整体经济复苏的不确定性增加，通胀现阶段没有缓和迹象，带给黄金价格有力的支撑。

现货黄金 XAUUSD——日线图图片来源：CMC Markets

现货黄金XAUUSD——4小时图图片来源：CMC Markets

日线级别，黄金进入到三角收敛区间，并且底部筹码在不断抬高，暗示着多头正在蓄力进攻。RSI指标呈现多头占优。而从4小时级别上看，MACD指标金叉形成，1780整数关口后成功企稳。因此，投资者可继续上看到整数关口1800附近，如若成功突破，需要留意1807.76，此处为前期多空分水岭，空头筹码分布密集，如若能接连突破这两道关口，即看到1830整数关口。

疲弱美元推动澳元强势上行。

澳元兑美元 AUDUSD——日线图图片来源：CMC Markets

因美元近期连续下挫，澳元兑美元继续维持上攻形态，目前突破压力为0.7472颈线压力，形成“W”双底形态。但需要留意的是，在指标上，日线级别的RSI指标已经进入连续超买区间，并且4小时级别也进入超买区间。并且美元指数在93.5一处也有相应的支撑，因此澳元有短期回落风险。投资者应该关注下方的支撑为0.7472一处进行跟踪布局。



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