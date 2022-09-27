黄金节节败退，1600是否是终点？

自今年3月以来，黄金自2070.7的高点一路下跌。不出意外的话，黄金将在9月收阴，这将是连续六个月下跌。

如果从月线来看，黄金当前与2012-2013年的结构有相似之处，

黄金兑美元 XAU/USD —— 月线图（9月27日）

来源：CMC Markets

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由于市场上调了美联储利率峰值的预期，促使美元持续走强，实际利率进一步走高，这对黄金产生了压力。我们结合下图美国的CPI和黄金的走势能发现一些相似之处。

美国通胀率

来源：TradingEconomics

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黄金兑美元 XAU/USD —— 月线图（9月27日）

来源：CMC Markets

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从上面两张图可以看出，黄金与美国的通胀率大级别保持了高度的吻合。简单的逻辑可以归结为，通胀升高，货币贬值，投资者增持黄金应对资产贬值；那么，如果通胀下来了，抗通胀的需求也就不复存在了。

从当前形势来看，美国的通胀仍处于8%以上，距离2%的目标仍有非常大的距离。

美国9月综合PMI录得49.3，Markit制造业PMI录得51.8，服务业PMI录得49.7，相较于8月均有较大的提升，反映出的事实是，美国经济并没有陷入衰退。

美国综合PMI

来源：TradingEconomics

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在美国经济没有陷入衰退的背景下，美元的强势恐还未见顶，这仍对黄金形成空头制约。黄金在2015年12月见底的时候，对应的是美国通胀趋近于0，经济陷入通缩。

所以，当前的黄金价格恐仍未见底，即使可能在1600出现反弹也是短期的，金价有失守1600的风险。而且我们也不能忽视基本面的风险，如果俄乌在某个时候停战了，这对于黄金将是进一步的打击。

下跌趋势不言底，在金价失守1680后，形态上已经筑成了顶部区间。整体的策略现在仍以逢高看空为主。

当然也存在一种可能导致黄金跳涨，例如俄罗斯投放核弹。



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