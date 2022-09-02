X

选择您要开设的帐户

Top movers

黄金失守1700，9月是否还会创新低？抄底再等等

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

02 Sep 2022, 15:35

8月以来，美元指数因美联储激进言论而接近20年高位，强美元对金价造成了很大的冲击，迫使金价在8月份结束时连续第五个月下跌。昨日金价进一步下跌至最低1688.89美元/盎司，为7月21日以来的低位。今日亚盘金价温和反弹，当前报价1699美元/盎司。

对黄金而言，其主要下跌风险正在被市场消化（美联储在9月大概率加息75个基点），CME的Fed Watch定价显示，9月份加息75个基点的可能性为70.5%。市场仍然在等待9月2日的非农和9月13日的8月通胀数据，风险事件暂未全部兑现，9月整体仍面临承压。若美联储在9月21 - 22日（美东时间）符合市场预期般行动，或造成利空兑现。

短期来看，投资者将关注今晚的非农数据。市场预计非农就业人数增幅将放缓至30万(7月为52.8万)，平均时薪增幅将放缓至0.4%(7月为0.5%)，但失业率将维持在3.5%。

金价在触及1688.89后呈现双底结构，或面临技术派多头的挣扎，并且配合就业报告的降温预期引领一波短线的反扑。若出现短线反弹，可参考5日线阻力1715附近，随后是1730附近。

但在非农之后，市场下一个关注点是8月通胀数据，美联储此前表示不会通过1-2个月的数据下定论，通胀料仍维持高位，预计对黄金形成进一步压力。

而从过往历史来看，以过去10年（2011- 2021）年的走势来看，黄金在9月收阴概率超80%（除2012、2016年）。结合今年9月的基本面，大概率仍会出现收阴。如下图所示

黄金兑美元 XAU/USD —— 月线图

来源：CMC Markets

因此，黄金在9月进入到加速冲底的阶段。随着9月加息落地后，下一次美联储利率会议为11月1日 – 2日（美东时间）。在连续三次加息75个基点后，美联储料对经济数据进行评估，料9月就业市场和通胀进一步降温，结合中期选举将至，美联储政策步伐或放缓，黄金迎来喘息期。

从长端角度来看，金价虽然短期仍面临一定 的下行风险，但它也受益于经济衰退风险。随着美联储在9月激进加息后，美国经济可能在2022年第四季度失去动能，通胀将开始缓解。对经济增长放缓和衰退风险上升的担忧应该会缓冲金价下跌的影响。

黄金兑美元 XAU/USD —— 周线图

来源：CMC Markets

  • 从周线级别来看，黄金在7月中旬触及1680后反弹至1800上方，此为下行5浪中的4浪调整，目前价格处在下行的第五浪，价格或破前低进一步下行至250均线支撑1600附近。
  • RSI指标暂未出现超卖，MACD指标没有出现明显拐点，因此暂未出现底部信号。
  • 若价格在9月加速下跌破低，走出标准5浪形态，价格或触底，随后迎来底部调整反弹，投资者需密切关注底部企稳信号。


投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.

来自CMC的最新消息

Top movers

今日市场展望：欧央行下周加息75个基点？欧元能否守住平价？黄金多头投降了？澳洲200大幅低开恐继续下行

01 Sep 2022
CMC insights

您持有特斯拉股票吗？8月24日，特斯拉股票将正式迎来“一拆三”！
Top movers

伊拉克安抚油市，国际油价单日暴跌超6%，多头投降了？
Top movers

人民币兑美元两周跌近2000点创两年来新低，是否会破7？

相关文章

Top movers

今日市场展望：欧央行下周加息75个基点？欧元能否守住平价？黄金多头投降了？澳洲200大幅低开恐继续下行

01 Sep 2022
Top movers

伊拉克安抚油市，国际油价单日暴跌超6%，多头投降了？

短期消息面扰动无法改变供应格局，价格的走向仍取决于供需关系，维持反弹至100的目标

31 Aug 2022
Top movers

人民币兑美元两周跌近2000点创两年来新低，是否会破7？

由于下半年美元或仍呈现强势趋势，加上中国央行现阶段的宽松货币政策，以及欧元大幅度贬值，出口增速放缓。人民币仍面临短期贬值压力，美元兑人民币有破“7“的风险。但从中长端来看，美元兑人民币即使破“7“也不会成为常态化表现

30 Aug 2022
Top movers

一周展望：本周非农是否进一步“血洗”美股？

鲍威尔在上周的杰克逊霍尔年会释放鹰派信号打击了市场的风险情绪，打消了市场对政策转向的预期，表示9月加息幅度需要更多的数据指引。本周的非农数据料将为美联储在9月会议的举措提供前瞻性指引。

29 Aug 2022