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一周展望：欧元区第三季度GDP, CPI；美国10月零售销售数据；英国失业率；阿里、百度等中概股第三季度财报

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

15 Nov 2021, 09:05

周五美股三大股指集体收涨，道指涨1.04%，报36120.04点；纳斯达克指数涨1.01%，报16208.12点；标普500指数涨0.72%，报4686.14点。但纳指、道指均周线小幅收跌，结束了为期5周的连涨趋势。

大型科技股集体收涨，Meta（原Facebook）涨4.03%，奈飞涨3.83%，苹果、亚马逊、谷歌、微软均涨逾1%。其中特斯拉跌逾3%，一周累计跌幅近15%，主要源于马斯克在过去的一周出售了近70亿美元的股票。

在通胀担忧的情绪下，现货黄金也有着相当不俗的表现，连续7个交易日上涨，创半年来最大周涨幅，一周涨2.61%，收于1866.05美元/盎司；现货白银一周涨4.69%，收于25.318美元/盎司。

美、布两油延续疲软走势。美国原油一度失守80美元整数关口，录得收跌0.72%，报80.81美元/桶；布伦特原油跌0.74%，报82.45美元/桶。

美元指数在上周走势强劲，一路突破95整数关口，最高涨至95.28，创15个月以来高点，周五小幅回撤，收于95.20。

 

欧元区第三季度GDP、10月CPI——周二、周三

周二澳东时间21：00，欧元区将公布第三季度GDP年率修正值，市场预期为3.7%，相较于第二季度的13.6%有着较大程度的萎缩，主要源于能源危机的影响。在此背景下，并结合美元指数近期强势的走势，预计欧元兑美元将继续承压下挫。

欧元区第三季度GDP年率修正值

图片来源：汤森路透

周三澳东时间21：00，欧元区将公布10月CPI年率终值和月率，其中市场预期年率终值为4.1%，前值为3.4%。月率市场预期为0.5%，与前值持平。

欧元区10月CPI年率终值

图片来源：汤森路透

 

欧元兑美元跌破1.1524重要支撑线后，在1.1430附近止跌企稳，从技术指标上看，4小时RSI和MACD指标均有背离迹象，因此此处或有反弹行情，如若价格反弹至1.1524，预计此处会形成阻力区域使欧元下挫。

欧元兑美元 EURUSD ——4小时图

图片来源：CMC Markets

美国10月零售销售月率——周三

周三澳东时间00：30，美国将公布10月零售销售月率，据汤森路透预测，10月的零售数据将增长0.7%，与9月持平。但华尔街预测上月美国零售销售月率将增长1.1%，高于前值的0.7%。随着疫情峰值的退却，需求的释放，以及物价的上涨，对于零售销售会有提振。但在供应短缺的背景下，可能会对商品消费带来一定的抑制，因此市场对于此次数据的表现产生了一定的分歧。

美国10月零售销售月率

图片来源：汤森路透

 

美国10月零售销售月率

图片来源：金十数据

 

澳洲联储公布11月货币政策会议纪要——周二

澳洲联储将在周二澳东时间11：30公布11月货币政策会议纪要，在近期公布的核心通胀数据为2.1%，高于前值1.8%，回到了澳联储目标的2%-3%。由于此次会议是今年的最后一次货币政策会议，因此洛威或许会对澳联储的下一步政策计划做出指引。澳东时间13：30，洛威会就当前的通胀趋势发表讲话，需要关注他对于未来进一步缩债和加息的讨论。

 

英国失业率、CPI——周二、周三

英国将在周二澳东时间18：00分别公布10月失业率， 从整体来看，虽然今年英国的失业率整体呈现逐月下降的趋势，但仍远高于疫情前的水平。

英国10月失业率

图片来源：汤森路透

英国将在周三澳东时间18：00公布10月CPI月率和年率，据华尔街分析，英国10月CPI月率预测值为0.8%，较前值0.3%有较大提升，年率为3.9%，前值为3.1%。

英国10月CPI月率

图片来源：金十数据

 

英国10月CPI年率

图片来源：金十数据

从日线级别来看，英镑兑美元延续震荡下行趋势，在上周一经历了短暂的反弹后，承压于多空分水岭1.3573-1.36区域。并且跌破了1.34整数关口。虽然目前整体收复了1.34关口，但这主要源于美元指数在上周五出现小幅回撤的影响。在美元指数逐步走强的趋势中，失去了加息预期的英镑大概率会承压下行。

英镑兑美元 GBPUSD——日线图

图片来源：CMC Markets

 

阿里、百度引领中概股本周财报大戏

本周中概股将密集发布Q3财报，网易将在周二美股盘前发布第三季度财报，百度，哔哩哔哩将在周三美股盘前发布第三季度财报；阿里巴巴，京东将在周四美股盘前发布第三季度财报。

在经历了近一年的低迷走势后，中概股许多公司股票都近乎腰斩，例如阿里，腾讯等。而在此背景下，全球最大对冲基金桥水对中概股进行大举加仓。根据其第三季度持仓报告显示，桥水第三季度增持187万股阿里巴巴，增持比例高达131%，已经升为桥水的第七大重仓股。并且对百度、京东等都进行了不同程度的加仓。


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