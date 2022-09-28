英镑惨遭血洗，英国央行该作何回应？皮尔：英国央行将非常认真维护市场秩序的稳定

英镑在周一上演“地天板”行情，开盘一度重挫500点，但在欧盘时段曾一度收复所有跌幅，最高触及1.084。

交易员定价英国央行将在11月前至少加息超100个基点，在周一早些时候，市场预期英国央行可能会出现提前加息的措施。

然而英国央行在晚间的声明打消了提前加息的预期，促使晚间回落收阴。

英镑兑美元 GBP/USD —— 1小时图（9月28日）

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昨日，英国央行首席经济学家皮尔保证，英国央行会非常认真地履行其维护市场秩序的职责，但短期进行微调存在局限性，11月的英国央行利率会议是进行全面评估的正确时机，与英国央行在周一的声明一致。这表明英国央行正试图打消任何提前行动的预期。皮尔明确表示，他认为上周五的财政预算是对需求的刺激。皮尔认为，财政预算案已经对市场产生了重大影响，并将对前景产生重大影响。因此，皮尔表示，有必要采取“重大的货币政策回应”。

英国央行首席经济学家皮尔表示，他认为最近的市场波动是全球重新定价过程的一部分，但他指出，英国央行正在密切关注事态发展。他希望向人们保证，英国央行非常认真地承担着维护市场秩序的责任。

皮尔表示，由于英国是一个小型开放经济体，货币政策委员会需要在其政策决策中考虑金融市场发展和财政公告的影响。同时，皮尔强调，央行需要准备好在必要时做出不受欢迎的决定。

从目前来看，英国央行大概率会在11月会议上表现的比之前更加鹰派，有可能做出超预期的利率调整。

从目前的价格表现来看，英镑似乎在1.06附近暂时企稳。对于英镑投资者而言，现在可能伴随着更大的机遇和更大的风险。

英镑兑美元 GBP/USD —— 日线图（9月28日）

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英镑兑美元 GBP/USD —— 周线图（9月28日）

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英镑兑美元 GBP/USD —— 月线图（9月28日）

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从多个级别来看，英镑均陷入到了技术性的严重超卖区域，不排除存在一定空间的反弹。

当然，也不能国际地缘政治冲突带来的风险，顿涅茨克四地区昨日公投并入俄罗斯，当然这不会受到国际社会的认可。战事可能面临进一步升级的情况，不排除俄罗斯以维护国家主权与领土完整为由对乌宣战。

因此，现阶段英镑交易面临更高的投机性，对于投资者而言应该注意仓位管理。



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