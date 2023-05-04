美联储暗示加息进入尾声，美股延续下跌，黄金创历史新高，后市如何看待？

美联储5月如市场预期加息25个基点，符合市场预期。此次会议的声明相较于3月对暂停加息做出了更加明确的暗示，即删除了前几次会议中“一些额外的紧缩措施可能是合适的“的措辞。而对于下一次会议是否会结束加息，鲍威尔强调将取决于后续的数据，但由于当前的通胀水平仍在高位，他表示可能不会过快的降息。

由于美国银行业风波在4月缓解，以及好于预期的美国大型银行和科技龙头的财报业绩，和强劲的劳动力市场和服务业经济，美国三大股指在 4 月份成功收涨。 道琼斯指数上涨 2.48%，标普500 指数上涨 1.46%，纳斯达克指数仅上涨 0.04%。 市场对美国经济是否陷入衰退存在一定的分歧。而鲍威尔也表示美国经济可能避免衰退，即使出现衰退也可能是轻微的。但经济放缓的趋势从目前来看没有改变。制造业PMI连续四个月回暖但仍处于下行趋势中，消费者支出已经出现放缓或导致服务业通胀在后续几个月出现下行压力。

而银行业的危机似乎并没有结束，例如近期第一共和银行破产并被摩根大通收购，以及5月4日早间爆出的西太平洋合众银行欲出售其资产的消息令股市在盘后迅速下跌，但随后有所反弹。

我们自3月中旬以来保持对股指多头的观点，其核心逻辑是在通胀居高的背景下，美联储加息意味着经济仍强劲，经济具有增速，因此股市在加息周期结束前将上涨。在进入4月中下旬后我们修改了观点，即认为道琼斯指数在34000附近或面临阻力。有兴趣的朋友请参考：

3.17 – 美股集体止跌收涨，纳指创2月最大涨幅，反弹将至？

3.21 – 美国股市或将开始新一轮反弹周期

4.13 – 美联储纪要放鸽，经济衰退预期升温，美股本轮反弹或结束

从目前的指数走势来看，暂时符合先前判断。对于后市的预测，我们的观点如下：加息利多的前提是CPI处于高位，因此3-4月美股上涨；若CPI持续走低，结束加息则意味着利空。美联储现在的想法是，通过观察5月的经济数据决定6月是否暂停加息，即加息的条件是经济数据增长（劳动力市场强劲，非住房的核心通胀居高不下，消费强劲），若这些数据在5月走弱，即意味着股市具有下行压力。

作为普通投资者而言，对于单月数据的判断可能较为困难，但通过对整体趋势的判断可以得出一些结论，经济放缓的趋势将形成（出现衰退就跌的更多，降息将更早；软着陆意味着通胀下行较慢，股市震荡偏弱，降息将更晚）。在结束加息至降息周期来临前的这段时间，股市整体或将是承压的。

技术分析

道指期货早盘受美银行业风险重燃的担忧一度低开，随后迅速反弹。虽然在5月1日突破34000整数关口但受今年1-2月的密集阻力区域34200 – 34300的压制，目前价格再次陷入回落。日线结构仍偏向于下行，MACD指标出现顶背离，或存在进一步的下行压力。明日关注美国4月非农报告，若劳动力市场放缓，失业率走高，对于股市将是利空。

道琼斯工业指数 DJI —— 日线图来源：CMC Markets（5月4日）

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现货黄金早间受避险情绪的驱动跳空高开，最高触及2081.4美元/盎司，创历史新高。但随后出现大幅度回落，其走势与股指呈现反向关系。从上文的结论我们判断股指在后续的月份整体将是承压的，经济衰退担忧可能对黄金形成支撑。因此现阶段黄金或将维持偏强的趋势，从4小时级别来看金价处于震荡上行态势中，金价在不跌破1970的情况下维持多头观点，不排除金价进一步冲击2100的可能性。

现货黄金 XAU/USD —— 4小时图来源：CMC Markets（5月4日）

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