美联储2月货币政策会议纪要来袭！美股或进一步被抛售？

周二，美股三大股指齐跌超2%，创2月以来的最差表现。昨日美国公布了2月的制造业与服务业PMI数据均超预期，其中2月Markit服务业PMI初值录得50.5，重新回到“荣枯线”上方，创8个月以来的新高。这或将引导美联储采取更多的加息和维持高利率更长的时间，促使美股当日迎来较大抛售。

北京时间周四凌晨3点，美联储将公布2月货币政策会议纪要。纪要内容大概率将重申美联储抑制通胀的决心，并强调无论是加息次数和维持高利率环境的时间可能会比市场预期的更多更久。

考虑到2月美股的整体表现较弱，屡次出现冲高回落的状态，市场或已经部分计价美联储更加鹰派的政策。因此今晚股指或呈现多空反复的表现。

道琼斯工业指数 DJI —— 日线图

从道指的表现来看，昨日道指收阴并跌破自去年12月下旬以来形成的震荡收敛区间。但多头的密集支撑32700附近还未被击破，因此需观察今日盘面的表现。若价格再次跌破此重要支撑或将打开进一步的下行空间。

MACD指标再次出现死叉背离，指标上偏空头。

若价格未失守该区域，或反弹至日内阻力33400 – 33500。

当前策略应以谨慎看反弹，整体策略以逢高看空为主。

来源：CMC Markets（2月22日）

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纳斯达克100指数 NDAQ —— 日线图

纳斯达克指数跌破自去年年底以来形成的上升趋势线并失守年均线，并在昨日跌破重要颈线位12200。MACD指标形成死叉背离。若价格今日不能重回颈线上方或迎来进一步的下跌，目标：10600。

来源：CMC Markets（2月22日）

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标普500指数 SPX500 —— 日线图

标普500指数在4150 – 4200附近遇到了明显的阻力，价格在去年9月，12月以及今年的1，2月均未能突破。并在近几个交易日跌破上升趋势线，MACD指标呈现死叉背离。因此，价格或继续呈现下跌趋势。日内阻力：4050。

来源：CMC Markets（2月22日）

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