涨跌全看鲍威尔，如何解读鲍威尔周二的听证会发言？

1月11日，美国参议院银行委员会就提名鲍威尔连任美联储主席举行了听证会。

在这次听证会上，鲍威尔的发言基本围绕加息，缩表，就业市场，通胀，供应链，Omicron等主题，其论调基本如12月的货币政策会议纪要中一致，并没有带给市场更多超预期的鹰派信号。因此，在买预期卖事实的驱动下，昨日风险资产大涨，美股全线反弹，美国WTI原油突破80美元关口，美元指数承压下挫，非美货币，贵金属纷纷上涨。

虽然鲍威尔在听证会中提到了需要更早、更快的进行加息和缩表，但他其他的一些言论也表明了经济在短期仍具有不确定性，他提到Omicron会道指招聘减少和增长停滞，但应该是短期的；高通胀是阻碍充分就业的严重威胁，需求与供应仍旧处于不匹配的状态，而这个状态目前没有看到好的进展，预计通胀将持续到2022年年中。工资增长仍然严重向低收入人群倾斜，劳动力参与的复苏比预期要慢。这反映出一线服务业、运输业、普通工人的就业市场仍然面临紧缺，在疫情的背景下，这些职业所面临的风险较高，因此即使通过涨薪也很难留住人。

鲍威尔提出，高通胀对最大化就业构成了严重威胁，移除部分宽松支持可抑制供需失衡。美国的职场主动辞职率处于历史的最高水平，劳动力供应严重不足。因此与美联储先前的最大化就业目标相比，现在需要更多的关注通胀和保持物价稳定。对于缩表，鲍威尔声称将在1月份的会议上再次讨论这个问题，通常会开2-4次会议来做出这样的决定。美联储的利率会议通常是6周召开一次，因此美联储或将在今年6月的利率会议上给出缩表的指引。

因此，在现阶段利空被消化殆尽后，即提前加息，缩表。美股市场预计会出现一波反弹。但预计很难出现持续创新高的上涨行情，预计将维持高位震荡行情。

同时，鲍威尔也强调加息和缩表开启后，美国货币政策仍将保持适度宽松，以防止过度的收紧导致经济衰退。通过这句话也能看出，鲍威尔试图在紧缩周期中给与投资者一定的信心，以防止金融市场由于恐慌出现大规模的踩踏事件，因此，今年美股即使在出现大幅度的回撤后，也可能会出现强有力的反弹。

回顾美联储的2015年在10月的加息，标普500指数在加息前两个月均出现了大幅度的回撤现象，但在10月进行加息后，标普500指数出现了探底回升，而美联储在2017年4月开始释放缩表信号，到10月开始缩表，标普500指数却整体呈现多头行情，这反映出在市场充分的预期加息和缩表后，对市场的恐慌性影响并不会特别大，回撤通常为短期。

标普500指数 SPX —— 月线图

图片来源：CMC Markets

因此，今年美股出现回撤的时间节点会提前，1月27日将是2022年美联储的第一次利率会议，届时或讨论加息和缩表，因此美股的反弹的持续时间或不会太久，2月的表现可能不会太好，但如若出现大幅度的回撤现象，或将被视为阶段性的低点。



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