一周展望：美、英、澳三大央行利率决议，美国非农数据来袭！欧佩克+部长级会议

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周五美国三大股指再次全线领涨，其中纳斯达克，标普500指数盘中再创新高。截至收盘，道指涨0.22%，报35851.27点；纳斯达克指数涨1.22%，报15874.41点；标普500指数涨0.5%，成功站上4600大关，报4610.27点。其中新能源车、人工智能板块普涨，特斯拉涨3.43%，股价突破1100大关；苹果跌1.82%，亚马逊跌2.15%，微软涨2.24%，奈飞涨2.41%，即将调战700美元大关。 热门中概股普遍下跌，中概券商股跌幅居前，富途控股、老虎证券盘中跌幅一度超10%，百度跌5.12%，阿里巴巴跌2.86%，台积电跌2%。 美元指数强势上涨，突破94整数关口，报94.165。受强势美元影响，黄金日内一度狂泻近30美元，日低跌至1772.28美元/盎司，最终收于1782.96美元/盎司；白银跌破24关口，收于23.90美元/盎司 美联储利率决议重磅来袭——周四 澳东时间周四凌晨5点，美联储将公布利率决议，随后鲍威尔将在凌晨5点半召开新闻发布会。 市场预计美联储将在本月正式宣布进行缩减资产购债规模，每月减少MBS购买50亿美元和国债购买100亿美元，目前的每月购债规模是1200亿美元，预计在明年年中结束这一进程。 并且由于连续数月居高不下的通胀水平，并且在10月13日的会议中，多数美联储官员表现出了对通胀暂时论的质疑。高盛预计美联储或在2022年的7月进行加息，在11月进行第二次加息，之后每年加息两次。 因此本次会议或给市场带来巨大波动，美股在上周继续保持强劲的多头，而市场很有可能在议息会议之前进行一个避险性的获利了结，因此投资者需要留意回撤风险。 英国央行利率决议——周四 英国央行将在本周四澳东时间11点公布利率决议，市场预计本次会议英国央行将不会对现有利率进行调整，维持在0.1%的水平。 虽然有一些英国央行的官员表示出了对于通胀水平的担忧，但从数据上来看，9月的通胀率有所下滑，公布值为3.1%，低于8月的3.2%。因此英国央行是否会在年底前加息仍是一个悬念，需要有更多的经济数据来进行指引。 巴克莱央行预计英格兰银行货币政策委员将在12月加息15个基点，随后分别在明年2月和5月加息25个基点。 澳联储利率决议——周二 周二澳东时间14：30，澳洲联储将公布利率决议，预计将在本次会议上保持政策不变。值得注意的是，澳大利亚上周三公布的核心CPI公布值为2.1%，高于预期值1.8%。其价格上涨的压力主要来源于新建住宅和汽车燃料。10月29日澳大利亚的国债遭到进一步的抛售，其收益率急剧上涨。澳大利亚的10年期国债收益率升至2.06%，是去年3月疫情以来的最高水平。市场预计澳联储将在明天的会议上取消国债收益率目标，这也给澳元带来了潜在的上涨动力。 美国10月ADP就业人数、美国10月非农就业人口、10月失业率——周三、周五 美国10月ADP就业人数将在周三澳东时间23：15公布，市场预测值为40万人，前值为56.8万人。 美国10月非农就业人口将在周五澳东时间23：30公布，市场预测值为41.3万人，前值为19.4万人，其中失业率预计会从前值的4.8%降低至4.7%。在经历了连续两个月的令人失望的非农报告，市场预计劳动力市场将在10月有所改善，其也是来源于疫情峰值的退却，薪资的上涨，就业意愿上涨，服务业的就业会得到复苏。 值得注意的是，鲍威尔此前表示并不会非常关注非农报告的具体就业数据，意思是并不需要一个非常好看的成绩单，而是关注就业数据是否保持在一个不断改善的状态，而这也是美联储要进行加息的条件。 欧佩克+部长级会议——周四 11月4日第22届欧佩克和非欧佩克部长级会议将在奥地利举行。从目前来看，靠着高油价带来的经济效益以及对于疫情反复可能造成的需求隐患，沙特和其他国家并没有意愿改变目前40万桶/日的增产速度。 值得注意的是，由于高油价造成的持续数月的通胀压力，美国、日本等国已经向欧佩克+进行施压，要求增产以控制油价。因此双方的博弈或将在本次会议上继续体现出来。



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