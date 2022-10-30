一周展望：美联储11月利率会议来袭，最后一次加息75个基点？美国9月非农就业数据，英国、澳大利亚央行利率决议

上周主要产品涨跌幅

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本周重要经济事件和数据

美联储利率决议 —— 周四

周四北京时间凌晨2点将公布美联储11月利率决议，市场预期美联储将加息75个基点，联邦基金利率将上升至3.75%-4%。此前，一些美联储官员对当前加息周期的节奏感到不安，但除了美联储副主席布雷纳德之外，几乎没有美联储官员公开表态。投资者将观察美联储主席鲍威尔在新闻发布会上是否发言如9月般的那样强硬，或释放一些放缓加息的信号。

然而，从当前的数据来看，由于美联储在此次会议无法得到有利的数据来证明通胀已经明显放缓，上周五的9月核心PCE数据同比上涨5.1%，虽然低于预期的5.2%，但高于前值的4.9%。美国10月的就业报告将于周五发布，而10月通胀数据将在11月10日公布，因此鲍威尔的发言可能仍旧保守，强调放缓加息的前提条件需要看到足够多的数据，防止市场过早预期政策转向带来价格上涨的风险。

英国央行利率决议 —— 周四

因英国政坛经历了数周的动荡使英镑走弱，对英国通胀产生了负面影响，英镑兑美元的下跌提高了进口成本。这种不稳定性导致穆迪和惠誉等评级机构下调了英国的经济前景和信用评级。

随着新首相苏纳客的上台，市场已经恢复了一些稳定，现在最大的问题是英国央行加息50还是75个基点。市场预期英国央行将在本周加息75个基点，将利率提高至3%，但在财政政策将大幅收紧的情况下，由于担心对需求的影响，英国央行在货币政策上持续采取更激进措施的空间有限。苏纳客领导的新政府决定取消特拉斯提出的许多减税措施，这意味着任何衰退都可能会持续很长时间，这将进一步给英镑带来压力。

澳联储利率决议 —— 周二

周二北京时间11：30，澳联储将公布11月利率决议。尽管澳大利亚的通胀高企，但市场预期澳联储可能在本周的利率会议上加息25个基点。根据路透社的调查显示，近90%的受访者（28/32）认为澳联储将基准现金利率上调25个基点至2.85%，其他4人认为将加息50个基点。ANZ、CBA和NAB预计澳联储周二将加息25个基点，Westpac预计将加息50个基点。

大多数人认为即使通胀高企，但由于澳大利亚的房地产市场处在不稳定的状态，澳联储需要考虑激进的紧缩措施会带来经济更大的冲击，但这也有可能让市场认为澳联储在抑制通胀的态度上不够坚定。澳联储需要考虑的是，如果美联储在本周加息75个基点，这将导致澳美利差进一步扩大的风险，引发澳元的再度贬值。

美国9月非农数据 —— 周五

美国9月份的就业数据表现强劲，非农新增就业26.3万，略高于经济学家预期的25万个，但低于8月份新增的31.5万个。与此同时，失业率下降到3.5%，主要是因为劳动力参与率下降，从62.4%下降到62.3%。9月份的就业报告还显示，工资同比增长5%，为今年最低增幅。

市场预期美国10月份非农新增就业人数将放缓至20万，这将是今年以来的最低水平。预计失业率将回升至3.6%。

欧元区10月CPI 、第三季度GDP—— 周一

周一北京时间18：00将发布欧元区10月通胀和第三季度GDP数据，市场预期10月CPI初值同比上涨至10.2%，前值为10%。除去食品和能源的核心CPI初值预期将放缓至6%，前值为6.1%。

由于高昂的食品和能源价格，市场预期第三季度GDP同比下降至2.1%，前值为4%，季环比预期为0.2%，前值为0.7%。

欧洲央行央行管委诺特表明，欧洲央行下次加息的幅度可能为50或75个基点，从2023年初开始，实行进一步的利率举措的可能会变小，欧元区经济衰退的可能性越来越大。

以下是具体经济数据和事件：

周一：中国10月官方制造业PMI

欧元区10月CPI

欧元区第三季度GDP

周二：中国10月财新制造业PMI

澳联储利率决议

英国10月制造业PMI

美国10月ISM制造业PMI

周三：美国10月ADP就业人数

日本央行9月货币政策会议纪要

周四：美联储利率决议

美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会

英国央行利率决议

英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会

美国10月ISM非制造业PMI

欧洲央行行长拉加德发表讲话

周五：美国10月季调后非农新增就业人口

美国10月失业率

澳联储发布货币政策声明

本周重要产品关注

标普500指数 SPX500 —— 日线图

来源：CMC Markets（10月30日）

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标普500指数低开高走，站上3900上方，从目前的趋势上看，价格进一步延续反弹概率较大。本周美联储加息75个基点已被充分消化，此轮反弹主要为市场预期美联储将在12月放缓加息幅度，因此，需额外关注鲍威尔是否在新闻发布会上透露这一信号。

从指标上看，MACD指标呈现明显底背离金叉信号，RSI指标位于多头区间，暂未触及超买区域，因此现阶段仍以逢低看多的策略为主。上方目标：4150。

现货黄金 XAU/USD —— 日线图

来源：CMC Markets（10月30日）

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现货黄金上周在前四个交易日整体维持震荡向上反弹的趋势，最高触及1675，并未触及关键的阻力1680，然而周五转跌，回吐几乎所有反弹。从目前的趋势上看，价格仍处于下跌趋势中，因此思路上仍以逢高看空为主。下方支撑关注1615-1617。若失守该区域价格恐进一步下探1600附近。

澳元兑美元AUD/USD—— 日线图

来源：CMC Markets（10月30日）

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澳元兑美元在上周前三个交易日呈现反弹趋势，最高触及0.6522。然而因美元企稳反弹价格自周四开始转跌。从趋势上看，澳元属于超跌后的短期反弹，整体仍处于下跌趋势中。本周若澳联储维持加息25个基点，或被解读为鸽派，并且美联储若加息75个基点将促使澳元面临进一步的回落压力

西德克萨斯原油 Crude Oil WTI —— 日线图

来源：CMC Markets（10月30日）

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WTI原油上周呈现震荡反弹趋势，但从日线结构上仍处于下跌趋势中，因此在不突破90，90.7的关键阻力的情况下仍以逢高看空为主。

本周的一个利空数据为美国失业率，若失业率呈现反弹或促使市场预期需求放缓，对油价形成利空。

澳洲200指数 S&P/ASX 200

来源：CMC Markets（10月30日）

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澳洲200指数自9月底以来整体呈现向上反弹趋势，较低点已反弹约4.2%。本周澳联储若加息25个基点或被市场解读为鸽派，促使澳洲200指数的进一步反弹。但从整体的结构上看，澳洲200指数处于震荡下行结构中。因此需关注上方的关键阻力6900，6950。若不能突破该两个位置价格可能再次回落进入新一轮下跌趋势。



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