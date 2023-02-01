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2023第一个美联储利率决议来袭！加息25个基点为共识，市场的下一步会怎么走？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

01 Feb 2023, 15:30

2月2日北京时间凌晨3点，美联储将召开今年的第一次利率会议，市场普遍预期美联储将加息25个基点，联邦基金利率将升至4.5%-4.75%。

从近期的一系列数据来看，抑制通胀的任务取得了初步成效。去年12月的工资增长明显放缓，通胀数据持续下降，一年期通胀预期连续四个月下降，自美联储开始加息以来，密歇根州消费者通胀预期已经下降了1.5个百分点。

2月会议的加息幅度已为明牌，市场的关注焦点将是美联储对今年进一步加息发出什么样的信号。

美联储今年的任务重心仍将是抑制通胀至目标水平，而不是追究利率峰值处在何处，目标利率水平是依据于数据进行调整。从目前来看，美联储的官员认为实现通胀目标仍有很长的路要走，在1月通胀（2月14日发布）和就业报告数据（2月3日发布）公布之前，美联储在措辞上仍会是谨慎和鹰派的，或提醒市场不能对通胀前景过于乐观

目前我们无从得知美联储需要将利率提高到什么水平才能使经济保持在低于潜在增长的轨道上。根据当前美联储的官员近期的发言来看，多数官员支持将利率提高至5%以上，这意味着 3月和5月或将分别加息25个基点。

从市场当前的反馈来看，美股在1月表现亮眼，其中纳斯达克指数因特斯拉的大幅反弹超70%表现最强。从图形结构来看，纳斯达克指数在下方形成阶段性底部形态，但还未成功突破重要的平台阻力区域12200附近。投资者需观察价格能否在本周实现突破，若成功或进一步上探9月高点12900附近。

纳斯达克指数 NDAQ  Cash—— 日线图（2月1日）

来源：CMC Markets

点击查看大图

 

相比之下，道琼斯指数在1月的表现反复，整体趋势目前呈现震荡向上但目前仍处于自去年12月以来形成的震荡区间中。投资者需观察价格的破位方向，价格需突破1月前高34380才有望进一步向上运行，而下方的支撑密集区在32800附近。

 

道琼斯工业指数 DJI Cash—— 4小时线图（2月1日）

来源：CMC Markets

点击查看大图

 

现货黄金在1月下旬整体呈现高位盘整趋势，曾触及高点1949。4小时结构上看黄金跌破上升趋势线，目前价格的阻力在1935，若价格不能突破该水平位或面临进一步向下修正。支撑：1900，1867。

现货黄金 XAU/USD—— 4小时线图（2月1日）

来源：CMC Markets

点击查看大图

 

1月的上涨可被视为市场对美联储进一步放缓加息的提前计价。考虑到加息的滞后性，投资者尚未对高利率环境下公司盈利预期或呈现大幅下降进行反映。在加息落地后，市场或出现盈利兑现的可能性。在利率会议公布之后，市场仍将接受周五非农数据的考验，市场预期失业率将小幅升高0.1%至3.6%，而失业率与美股中长期的走势呈现反比关系。因此，笔者更倾向于市场在2月的风险将大于机遇。

 

 


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