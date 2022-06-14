加息预期剧变，留意短期的市场“情绪底”，纳指关注反弹机会

在上周通胀数据报表后，CME的FED Watch对本周加息预期产生了翻天覆地的变化，如下图所示。

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一个很有意思的转变，在一周前的6月6日，FED Watch还预期加息50bps的概率为96.9%，上周五为76.8%，而在通胀数据公布后，昨日的FED Watch已经将本周加息75bps的概率提高至99.4%。当然，这个预期的转变未免显得过于激进。

在这样的预期背景下，美股市场出现三天连续下跌的行情就不那么令人意外了。市场担心美联储本周会意外的加息75bps，因此做出了提前抢跑的行为。

自上周五巴克莱和杰富瑞率先做出加息75bps的预期后，周一，摩根大通，高盛也上调加息预测至75bps。而我们再反观鲍威尔这一年多以来的公开发言状态，其言论始终保持谨慎，不过分引导市场预期。

反观5月的通胀数据，最直接的分项提升就是能源。汽油环比上涨16.9%，天然气价格环比上涨8%。

而需要注意的是，住房指数环比上升0.6%，这是自2004年3月以来的最大月度增幅。租金指数较去年同期上涨0.6%。

因此，美联储应当清晰的认识到，眼前光靠货币政策已经无法解决通胀，前三个月就是最好的例子，当前的工作重心应当放在国际公关关系上。

如若实行激进的加息，造成市场的进一步恐慌后，股市会遭到进一步的打压。而根据此前数据显示，4月个人收入的很大部分反应在了补偿收入和个人资产收入。其中补偿收入（薪资、奖金上涨）基本触及峰值。个人资产收入受到业主收入和股息分红。股市的进一步下挫会直接影响到个人资产收入。

而住房成本压力只会继续上升，美联储激进加息——房贷上涨——业主提高租金——住房成本上升——推升通胀。居民的消费力萎缩，经济衰退。

今年的夏季出行高峰期主要是由于疫情积攒以来的强烈旅行需求，待需求释放后，实际市场需求将呈现疲软的状态，如若再进行激进的紧缩，只会使美国经济进一步陷入衰退局面。

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因此，即使在加息75 bps后，由于货币政策的滞后性会使其见效期要达到数月的水平，而能源价格的影响有限。唯一的好处是带来美元的升值，以降低其能源和粮食进口的成本，一定程度缓解通胀，这也是美联储的目的之一。但美元的长期走势取决于本国的经济基本面，从目前来看，美元的强势走势是市场预期带来的，因此在经济基本面陷入滞涨的局面下难以维持长端牛市，现阶段强势期处于末端行情。而当前能控制能源价格的唯一途径，就是以美国为首的北约不再继续煽风点火，而是想办法停止俄乌双方的战争。

对于现在来说，讨论美股大底还为时过早，但短期的“情绪底”或即将出现。我们来设想一下美联储在本周的两种操作方式。一：加息50bps，证明自上周五以来延续至今的美股下跌属于过度反应，先前消化75bps预期显得没有必要。恐慌情绪得以修复，市场反弹。二：美联储超预期加息75bps，市场延续恐慌情绪进一步下挫，但预计在激进加息后，美联储后续政策或将不会再那么激进，以防止经济衰退。市场在消化最激进的方式后迎来利空兑现。走势大概率倾向于急跌后的“V”反。

纳指日线级别下方临近于震荡下跌下轨支撑，因此本轮下探低点位于10900-11000附近。但投资者需留意即使在出现反弹，其持续性难以保证，因仅仅为短期“情绪底”。因此反弹幅度有限，上方或面临12000的压制。

纳斯达克指数 NDAQ —— 日线图

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