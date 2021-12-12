一周展望：美联储引领“超级央行周”，如何期待跨年行情？

上周五美国公布11月通胀数据，11月美国CPI环比上涨0.8%，同比上涨6.8%，高于前值的6.2%，符合市场预期，为1982年来的最高水平。核心CPI环比上涨0.5%，同比上涨4.9%，为1991年来新高。能源和二手车价格仍然是涨幅最大的两个板块，同比上涨均超30%，食品价格也录得同比上涨6.1%。

在CPI数据公布后，美元指数承压下挫，从日内最高96.46跌至日内低点96.1。10年期美债收益率大幅回落，最低跌至1.451%。随后反弹至1.485%附近。

现货黄金先抑后扬，亚盘时段一度跌至1770.3美元/盎司，在CPI数据公布后，黄金大幅度向上拉升，一度涨至最高1789.53美元/盎司。最终收于1783.03美元/盎司；现货白银收涨0.99%，报22.19美元/盎司。

美国三大股指集体收涨，道指收涨0.65%，报35987.43点；标普500涨0.92%，报4713.18点；纳斯达克指数跌1.05%，报16323.93点。

美、布两油低开高收，美国WTI原油收涨1.87%，报72.33美元/桶；布伦特原油收涨1.78%，报75.89美元/桶

本周，美联储、欧洲央行、英国央行、日本央行、俄罗斯、墨西哥等20家央行将公布利率决议。其中俄罗斯，墨西哥央行预计将在本周进行加息，而土耳其央行将在本周继续降息100个基点，而此前土耳其央行自9月以来已经降息400个基点。

美联储利率会议，市场预期将加速缩债——周四

美联储将在周四澳东时间6：00公布利率决议，本次会议也将是市场的焦点。上周五如市场预期的强劲通胀数据大概率会使美联储继续维持鹰派态度。

在通胀数据的指引下，美联储或将在本周宣布加快缩债速度，达到每月300亿，在明年3月结束QE。多数投行预计美联储会在明年至少加息一次，其中摩根大通美联储将加息2次，高盛预计将加息3次，花旗认为美联储将在明年6月进行加息，随后每季度加息一次。

上周五的CPI数据成为了市场情绪的一个拐点，在数据公布之前，多数金融产品属于弱势的下跌或整理阶段，黄金曾一度下跌至1770，美国原油一直在70.8附近进行徘徊，而在CPI数据公布之后，美元指数下跌，美债收益率大幅下挫，黄金，白银，原油，美股纷纷上涨。这可以被认定为，通胀数据如市场预期出现了攀升，但没有出现超预期的表现。因此，市场的恐慌情绪已经在周四通胀数据公布前被提前消化，而随着数据公布后的尘埃落定，市场走出了买预期卖事实的行情。

综合判断，美国11月的CPI年率并没有超过7%，表现如预期一般，而美联储大概率也会随市场预期加速缩债，通胀将在高位持续一段时间，但整体上升势头或将放缓，峰值或将出现，通胀率将在明年年底下降至2%-3%。市场的风险偏好情绪持续转好，美联储的加息日期预计最快在明年6月。因此，美股仍将在年底和明年第一季度表现优秀。



标普500指数 SPX500 —— 4小时图图片来源：CMC Markets在没有进行加息讨论前，美元指数或将到达阶段性高点97附近，这将给非美货币和黄金带来一定的支撑，高通胀也是支撑黄金的一大因素，黄金或将在年底迎来季节性的向上攀升。现货黄金在4小时图上呈现窄幅的震荡整理阶段，价格成功向上突破下降趋势压力，因此后续或进一步向上反弹，可参考的第一目标价格为1793-1795区域，然后为1800，如若价格能重新站上1800，后续多头情绪将更加乐观。现货黄金 XAUUSD —— 4小时图图片来源：CMC Markets

英国央行利率决议，加息恐被推迟——周四

英国央行将在周四澳东时间晚上23：00公布利率决议，市场对于此次利率会议是否加息充满了争议，10月份的英国CPI数据同比增长4.2%，是英国通胀目标的2%。这也给英国央行在12月进行加息提供了指引。但近期的Omicron病毒给经济前景带来了不确定性，因此荷兰国际银行，花旗银行均认为英国央行将在本周维持利率不变，推迟加息至明年2月份，明年或将加息两次。根据CME“英国央行观察”显示，英国央行12月维持利率在0.1%不变的概率在50%。

充满争议的市场预期会给英镑带来了较大的不确定性，如若英国央行在此次会议上维持利率不变，英镑恐继续遭受抛售压力。

在图形来看，英镑目前仍处于弱势的下跌趋势中，因美元在上周五走弱，英镑出现了底部的修复反弹，MACD指标也出现了底部的背离迹象，因此在短期，英镑或有一定的反弹的需求，但上方1.336是重要的压力区域，如若该位置不能突破，英镑恐再次回落。



英镑兑美元 GBPUSD —— 日线图图片来源：CMC Markets

欧洲央行料将在明年3月结束PEPP，但或坚持扩张性财政政策——周四

欧洲央行将在周四澳东时间23：45公布利率决议，市场预期将维持利率水平0.00%不变。

欧洲央行或将在此次利率会议上宣布紧急抗疫购债计划（PEPP）和扩大资产购买计划（APP）将在明年3月结束。随着Omicron病毒对经济的未知影响，拉加德或在会议上维持扩展性的政策。她曾指出：欧洲央行将继续维持有利的市场条件，PEPP再投资和其他工具仍是欧洲央行的市场工具。

此前欧洲央行行长拉加德表示，2022年加息的可能性不大，但同时表示，如若有必要，将采取措施抑制通胀上升。拉加德认为欧元区的通胀是暂时的，不宜将欧洲与美国相比。她认为通胀将在2022年放缓。

货币市场押注欧洲央行将在2022年12月至2023年2月期间加息10个基点。

相较于其他货币，欧元兑美元的整体走势较弱，在不具备加息预期的背景下，欧元兑美元恐持续性维持弱势行情，美国在明年的加息也会给欧元造成较大的压力。



欧元兑美元 EURUSD——4小时图图片来源：CMC Markets

日本央行或将继续维持鸽派立场——周五

日本央行将在周五澳东时间14：00公布利率决议，此次会议日本央行预计将不会对现有利率进行调整。日本央行行长黑田东彦表示，疲软的日元将对整体经济有利。

在Omicron变异毒株给经济前景带来的不确定性背景下，物价水平仍处于疲软阶段，在全球面临通胀加剧的风险下，日本却出现通货紧缩现象，因此黑田东彦将继续坚持鸽派立场。

因此，疲弱的日元或将使美元兑日元再次上攻，目前价格维稳113上方，并且处于在60日均线上方，有向上进攻势头，如若价格能成功突破114，价格或将挑战115。



美元兑日元 USDJPY——日线图图片来源：CMC Markets



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