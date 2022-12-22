欧元虽强，追涨需谨慎。

欧元自9月28日触及低点0.9536后持续呈现反弹趋势，自11月以来由于美联储放缓加息的预期和欧洲央行坚持鹰派基调形成分化，以及天然气价格的迅速下跌促使风险偏好有所回升，制造业与服务业PMI均在第四季度呈现触底反弹迹象，欧元兑美元迅速上行，在12月15日触及今年6月以来高点1.0736。从低点累计反弹约12.6%。

虽然能源成本在今年四季度有所下降，促使经济呈现一定弹性，但当前欧元区制造业与服务业PMI仍处于收缩区间。俄乌战争现阶段仍处于僵持阶段，能源的供应问题可能将在2023年持续下去，这对于经济将持续造成负面的影响。

欧元区制造业PMI

来源：TradingEconomics

欧元区11月总体CPI同比录得10.1%，从10月的10.6%的历史高点下降，为2021年6月以来首次。但仍远高于欧洲央行2.0%的中间点目标，表明政策制定者将在一段时间内加息。欧洲央行在12月的利率会议上加息50个基点，行长拉加德表明将在后续几次会议维持加息50个基点的加息幅度，被市场解读为鹰派立场。与澳大利亚、加拿大、英国和美国等央行放缓加息的基调形成鲜明对比。但需要思考的是，欧洲经济在明年的衰退风险可能会使欧洲央行早于市场预期放缓加息。而经济衰退或打压市场风险偏好促使美元呈现一定级别的反弹趋势。因此欧元可能在明年1-2季度面临一定下行压力，但在下半年美联储或因经济衰退问题向市场释放在2024年降息的信号，美元在宽松预期和经济下行背景下将再次走弱，促使欧元在下半年继续走强。

欧元兑美元当前价格在1.056 – 1.07区间连续高位盘整，短期出现滞涨迹象，MACD指标呈现高位背离信号。短期或面临回落风险，第一目标参考1.036，若跌破则参考第二目标1.01。

欧元兑美元 EUR/USD —— 日线图

来源：CMC Markets（12月22日）

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