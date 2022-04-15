欧央行放“鸽“，欧元惨遭血洗！汇率或在6月后迎来转机。

欧洲央行在昨日的利率会议上确认了对经济前景的评估。一方面，欧洲央行行长拉加德强调，乌克兰战争严重影响了经济复苏的信心，欧洲央行官员预计未来经济增长疲弱，经济活动风险明显倾向于下行。另一方面，通胀压力已经加剧，劳动力市场持续改善，近几个月基础通胀率超过2%，核心通胀率存在上升的不确定性。

图片来源: Goldman Sachs Global Investment Research, ECB, Haver Analytics

在政策方面，欧洲央行表示，预计在未来几个月收紧信贷标准。资产购买计划很可能在第三季度结束，有可能提前也有可能推迟，在结束资产购买计划后再进行加息。而在结束资产购买计划和开始加息这中间的间隔是“一周到几个月“。

而在后续的行动中，拉加德表示不能仅仅根据现有的预测做出决定，必须参考其他数据。在货币政策正常化的道路上，拉加德认为有能力迅速建立一种新工具，但还没有说会这么做。将在6月评估结束债券购买的确切时间，现在讨论紧缩政策为时过早。

从发言上看，欧洲央行此次的发言仍然鸽派十足。虽然持续上行的通胀使欧洲央行继续走在货币正常化的道路上，但对于时间表的安排摸棱两可，消费者信心下降导致实际家庭收入减少，需求大幅下降，或者如果欧盟对俄罗斯天然气的进口禁令将欧元区推入衰退，政策正常化仍有可能推迟。因此，欧洲央行大概率将在9月首次加息25个基点，但如若通胀压力继续扩大，需求在俄乌冲突中或结束后仍有弹性，欧洲央行或在7月会议进行加息，或者在6月会议上决定在6月底结束资产购买。

欧元区消费者信心指数

图片来源：TradingEconomics

欧洲央行目前应对金融市场碎片化风险的工具包括灵活的紧急抗疫购债计划（PEPP）和直接货币交易计划（OMT）。OMT是由欧洲央行为欧元区政府提供财政援助而设立的，为欧元区建立欧洲稳定机制和欧洲金融稳定基金的救助资金，以满足欧洲债务危机的挑战。这一工具在2012年9月欧债危机最严重的时候由欧洲央行行长德拉吉主导推出。OMT可以令欧洲央行购买几乎无限量的国家主权债务，从而降低债券收益率。但在欧债危机时期这一计划并未实施。经验表明，宣布PEPP和OMT可以非常有效地遏制欧元区的信用风险溢价，并支撑外围国家的金融状况。但欧洲央行仍有必要推出一种与欧盟财政政策相协调的新量化宽松支持工具，例如利用欧盟复苏基金创建的现有财政协调框架。

相较于美联储的货币政策路径，欧元区显得不紧不慢，因此也直接体现在汇率表现中。而从目前的趋势上看，空头趋势仍然没有任何的止跌迹象，结合当前欧洲央行并不会在第三季度前产生较大的动作，上半年的趋势恐继续维持较弱势的表现。短周期级别，欧元在1.08附近交投，短期价格或面临超跌后的修复可能，但预计空间有限，1小时结构处于震荡偏下行，上方的阻力参考1.09。

欧元兑美元 EUR/USD —— 1小时图

图片来源：CMC Markets

周线级别，欧元兑美元仍然没有见底形态，趋势上有进一步向下的势头，如若价格未能企稳于1.075 – 1.08。价格或有跌至2020年3月低点1.064附近的可能性。预计在6月之后，欧洲央行将向市场投放更多的紧缩细节以稳定欧元的汇率。

欧元兑美元 —— 周线图

图片来源：CMC Markets



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