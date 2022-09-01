今日市场展望：欧央行下周加息75个基点？欧元能否守住平价？黄金多头投降了？澳洲200大幅低开恐继续下行

欧 元兑美元 EUR/USD

欧元区8月CPI通胀同比录得9.1%，高于预期的9%，前值为8.9%；环比录得0.5%，高于预期的0.4%，前值为0.1%。

通胀的进一步走升主要原因为能源价格飙升，欧洲央行在9月会议上加息75个基点的预期升温。欧洲央行管委霍尔茨曼表示，下周至少会加息50个基点，应该讨论加息75个基点。欧洲央行管委内格尔表示，欧洲央行不应该因为担心经济衰退而推迟加息。欧洲央行管委穆勒表示，由于通胀前景未能改善，欧洲央行应讨论9月加息75个基点。

高盛、美国银行、北欧联合银行等机构将欧央行9月加息预期上调至75个基点，此前为50个基点。

加息预期的升温使本周在前三个交易日收阳，相较于其他非美货币更加稳定。

欧元兑美元 EUR/USD —— 周线图

来源：CMC Markets

周线RSI指标连续出现超卖并呈现背离，此信号暗示价格或有一定的反弹空间

MACD指标暂未出现明显拐点

仍处于下行通道中，暂未出现明显底部信号，因此反弹更倾向于短线

下周欧洲央行加息75个基点或提振欧元，随着欧元区的加息落地，市场将再度聚焦美联储的鹰派指引，9月13日美国通胀数据若仍维持高位，美元或走升，使欧元承压。

短期欧元或在0.99 – 1.01区间震荡。

黄金兑美元 XAU/USD

金价本周受美联储鹰派情绪打压连续下挫，价格目前在1700附近运行。从目前来看，可以寻找一些短期反弹的机会。

黄金兑美元 XAU/USD—— 日线图

来源：CMC Markets

周三公布的美国8月ADP就业人数意外录得13.2万人，相较于市场预期的30万人有较大差距，前值为35.8万人。数据来看，就业增长呈现明显放缓，周五市场预期的非农新增就业人数料出现降温，短期鹰派情绪得以缓和，支撑金价。

8月通胀数据为不确定性因素， 金价短期反弹空间有限。

反弹目标参考5日线1720-1723附近。

若价格跌破1700或进一步下探1680。

澳洲200指数 S&P/ASX200

受紧缩预期影响，澳洲200指数今日跳空低开1.3%，最低触及6830.31，当前价格呈现低开之势。

澳洲200指数 S&P/ASX200 —— 日线图

来源：CMC Markets

澳洲200指数跌破关键支撑6900，即使出现短线反弹料进一步下挫

澳联储下周或继续加息50个基点，对股市形成压力

预计反弹至6900回补缺口后承压，下一支撑6750。若跌破或下行至6400-6500附近。



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