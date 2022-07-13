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近20年来首次，欧元兑美元跌至平价后何去何从？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

13 Jul 2022, 14:55

7月12日，欧元兑美元延续弱势下跌趋势，一度跌至低点0.9999，随后略有反弹，最终收报于1.0037。

由于俄罗斯此前宣布在11日-21日期间将暂时关闭欧洲进口天然气的主要管道“北溪一号”，进行常规维护。而到22号，北溪一号是否会全面重开是一个未知数。

对于欧洲而言，若在22号不能重开，这对于欧洲的经济来说是毁灭性的打击。自俄乌战争爆发以来，欧洲国家实行了一系列针对俄罗斯的经济制裁，以及对乌克兰实行军事援助。但这一系列行为也拖垮了自身的经济，欧洲是否意识到，自身的经济命脉已经掌握在俄罗斯手中。

在7月11日进行维护的第一天，输送欧洲的天然气已经接近于0。

欧洲自身已经陷入到了一个恶性循环中，高通胀持续蚕食欧洲经济，经济前景悲观，外资撤离，欧元贬值。欧元贬值，进口能源成本升高。经济衰退让欧洲央行在货币政策上束手束脚，欧元继续维持疲弱。

市场开始提前消化这一预期，欧元兑美元跌至平价。对于欧元跌至平价后，对未来的走势也出现一定的分歧。Forexlive分析师Justin Low，德意志银行外汇研究全球主管 George Saravelos，花旗集团分析师 Tom Fitzpatrick，野村证券等认为，在天然气断供危机和经济衰退的背景下，欧元兑美元存在跌破1.0，并下跌至0.95的风险。德商银行经济学家认为，欧元兑美元一旦跌破1.0，欧元兑美元或暂时收于该水平之下，直到7月22日北溪一号是否能全面恢复供应

但也有一些分析师例如认为Jefferies LLC 外汇策略师 Brad Bechtel和Vanda Research 全球宏观策略师 Viraj Patel表示，欧元面临技术面的反弹。

从交易的角度而言，笔者更倾向于后者

首先，此轮跌至平价主要是市场消化断供风险，而进一步跌破平价需要在7月22日“北溪一号”全面断供来进行催化。至于会不会断供是一个未知数，选择在平价位置附近进一步看空是押注“北溪一号”将断供，而一旦出现偏差，其止损空间难以预估。

由于市场都在等待22号的消息，从理性的角度而言，市场进一步大肆做空欧元的行为会有所衰减，投机者在此处获利了结的情绪会比较高。因此，在这10天期间，欧元更倾向于底部的盘整或者一定幅度的反弹。

欧元兑美元 EUR/USD —— 日线图

图片来源：CMC Markets

而从技术面上来看，日线级别，欧元兑美元进入到RSI超卖区间。结合自去年9月以来在出现4次超卖信号后欧元的走势来看，欧元兑美元均呈现一定级别的反弹趋势。而反弹的高点均为前期跌破的平台支撑处（前期支撑转化为阻力）。

欧元兑美元目前处在震荡下行趋势通道中，而1.0的平价位正好是通道下轨处，而上一个平台的支撑为1.0365附近（此处也预估为通道上轨阻力），该点位或将成为新的阻力。

从盈亏比的角度来思考，以1.0作为重要的防守，若价格不幸跌破该点位，价格或有进一步下行的空间，目前价格运行在1.003附近，风险可控。但若价格能在该区域企稳反弹，反弹空间或有近300点。


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