欧元兑美元自去年9月份低点0.95以来一路反弹至2月初高点1.1031，涨幅曾达16%，但在美联储议息会议后整个二月份欧美汇率一路走跌，重返1.07支持位置。事实上，影响欧美货币对的主要因素为美元走势，即美联储的货币政策导向；二为欧洲央行的货币政策以及欧盟经济前景，即央行升息路与欧盟主要国家的GDP水平。以下我们可以逐一对两项因素进行分析。

首先，美元自美联储重新转鹰后再次走强

自美国在2月份初公布了远超过预期的强劲的非农业就业数据后，美国政府公债收益率再次迅速飙升，因市场对美联储将继续加息路径的预期走强。根据CME集团美联储利率检测工具显示，美联储将在3月份与5月份分别升息25个基点，将联邦基准利率提升至5.25%，这较非农数据公布前的在3月份实行最后一次升息25个基点的鹰派预期大大走强。随后，美联储主席鲍威尔与数位重要的美联储官员也纷纷表示将需要继续升息以将美国通胀率拉回至2%的目标水平。美元自美国1 月份非农数据公布后再次走强，打压非美元货币纷纷回落, 为打压欧元下行的主要因素。本周美国的1月份CPI数据将为金融市场的最大风险因素，在通胀率连续三次大幅降温后，市场预期美国消费者物价指数将继续下滑，预期本次CPI将在6.2%，12月份数据为6.5%。但任何高于预期的录值都有可能引发美元再次飙升，从而打压欧元下滑。

其次，欧洲央行坚持激进升息路径，欧盟经济前景堪忧

在美联储本月升息25个基点后，欧洲央行再次上调利率50个基点，将其重融资利率推涨至3%，为2008年以来的最高水平。欧洲央行总裁拉加德表示将“继续保持大幅的稳步升息路线”，预期将在3月份再次升息50个基点。但欧央行的激进升息路线使得欧盟经济体的发展前景更为暗淡，甚至提前出现衰退。欧盟区的通胀水平连续三个月降温，在1月份录得8.5%，初能源与食品的核心通胀水平为5.2%。虽然欧洲央行保持鹰派口径，市场预期其可能会在3月份以后停止升息，通胀率的迅速下滑可能意味着需求的急速降温。欧洲主要经济体德国的制造业生产经理人指数自去年8月份以来一直处于萎缩区间。欧盟2022年第四季度GDP同比仅增长0.1%，为7个月以来的最慢增长幅度，本周将公布的2023年第一季度GDP闪估值的预期也同样薄弱。相比之下，美国的经济状况较欧元区更为强劲，美联储的鹰派立场会更具有影响力。以上为打压欧元走跌的另一个重要因素。

技术分析 – 欧元兑美元潜在突破通道整理下行



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