今日市场展望：打开上行趋势的美股消费ETF——FXD,FXG，不容忽视的恒生指数或在年底反转

美股消费ETF或将继续前行

美股消费ETF如笔者之前预期走出多头形态，投资者可参考11.4号评论——缩债靴子落地，美国三大股指齐创新高，黄金、原油惨遭滑铁卢

劳动力市场的缓步复苏，疫情峰值的退却，人们外出活动增多，报复性消费加大

市场预期今晚的美国10月零售销售月率录得1.1%，相较于前值0.7%有显著增长，利好消费

必需消费品指数(FXG)已经成功筑底，并且已经出现向上突破颈线，形成技术性的多头趋势。

非必需消费品指数（FXD）成功向上突破今年8个月来的震荡区间，后市继续看多

美国非必需消费品指数First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund（FXD）——日线图

图片来源：CMC Markets

美国必需消费品指数First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund（FXG）——日线图

图片来源：CMC Markets

有望在年底爆发的香港恒生指数

由于今年因中国管制，以腾讯、阿里为首的中概互联网巨头公司多数腰斩，直接导致恒生指数被拖累。但值得注意的是，中概互联网公司在现阶段大多已出现止跌企稳的迹象，例如百度、京东、阿里、腾讯等都出现了不同程度的反弹，这些公司股价已经处在一个相对估值合理的价位，并且在本周会陆续公布其第三季度的财报，投资者可密切注意。

从日线级别来看，下方的支撑较为显著。并且波段低点开始上移，预示反转信号。

MACD指标再次形成金叉信号。

投资者需要注意的是，虽然现在恒生指数已经止跌企稳，但目前仍承压于上方的下行趋势线压力。因此，恒生指数必须摆脱上方压力25935-26200这一压力区间，方可视为成功反转。

香港恒生指数——日线图

图片来源：CMC Markets



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