欧洲央行加码宽松导向，欧元承压下滑

欧洲央行在昨日的议息会议上将现行的货币政策保持不变，并且表示将中期通胀率目标提升至2%，意味着欧央行将延长宽松政策的期限。欧元在会议结果公布急涨后迅速回吐，欧元兑美元汇率最后以下跌23点收盘于1.1771，但自日内最高1.1830下跌60点。同时，欧洲股市受到宽松的政策第三个交易日上行，德国指数30上涨0.6%， 至15，514.54点，欧洲斯托克600指数走升0.56%，至456.53点。那么，欧元是否会打开进一步的下行空间？

政策面对欧元的打压可能难以持续

欧洲央行保持现行的货币政策不变，即保持存款利率在0.5%，重融资利率为0%，保证金贷款利率为0.25%；其外，欧洲央行按原计划将1.85万亿欧元的新冠紧急资产购买量一直到2022年3月份（PEPP）。政策面上，欧洲央行一向坚持激进的货币宽松政策，本次会议虽然加深的鸽派导向，但并为增加资产购买量，或有延长PEPP的时限。则政策性方面对欧元的影响可能为暂时，欧元区经济反弹情况将是投资者更加关注的焦点。

今日欧元区主要经济体将公布7月份制造业与服务业的采购经理人指数（PMI）闪估值，根据市场预期预估，德国与法国的服务业PMI均将出现强劲反弹。德国服务业PMI预期数值为59.4，将为自2011年6月份以来最高。服务业PMI为反应经济自新冠经济封锁后反弹的重要经济指标，也将间接对欧元有支撑的作用。

德国服务业采购经理人指数（PMI）闪估值

美元走势承压，欧元作为避险货币将有重建反弹走势的机会

周四打压欧元下跌的不仅有欧洲央行议息会议的影响，金融市场投资风险偏好走升也是打压欧元作为避险货币的重要情绪面因素。美股市场连续第三日上行，完全收复周一急跌的失地，投资风险偏好走高，打压避险货币走跌，风险货币上扬，美元、日元均出现下滑行情，欧元在欧洲央行会议的影响下，跌幅最重，但这种央行可能只为短期。美元承压，以及避险货币的属性仍然可能支持欧元走强。

昨日，美国录得的上周申请救济金人数意外上升，高于市场预期。对美联储收紧货币政策的预期形成压力，同时美联储至今也未有明确表示将缩减QE与升息的期限。另外，近两月美债收益率保持低位平稳运行，给美元在中期的走势形成压力。欧元、日元将仍然有被动走强的可能。

欧元/美元-日线图

日线图中看，欧美汇率在近期仍然下行压力较大，有可能进一步下探1.17整数位关口（斐波那契38.20%回荡线），同时也为3月末低点。但自6月中旬以来浮现下降楔形整理的形态，预示其逐步孕育反弹动能。同时，价格与stoch浮现潜在牛背离的形态，为支持欧元反弹的另一个技术信号的支持。近期的上行压力主要集中在昨日高点1.1820附近，若突破则欧元有望从新回到1.1950附近以试探50日均线阻力位置。



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