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4月14日的欧央行利率会议会带来哪些信号？欧元还有救么？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

08 Apr 2022, 07:15

欧洲央行为4月14日的利率会议做准备之际，围绕欧元区前景的不确定性仍然非常高。尽管3月份的采购经理人指数(PMI)出人意料地保持良好，而俄罗斯天然气暂时不受影响的流入欧元区。但在通胀高企的背景下，欧元区第二季度经济增长预计将明显放缓。高通胀对实际可支配收入造成了严重的拖累，使一些前瞻性指标急剧恶化，例如消费者信心和商业预期，这表明未来的情绪将受到严重打击。此外，欧盟支持对俄罗斯实施煤炭禁运，并且对俄罗斯的石油甚至天然气的制裁恐也会陆续到来，这意味着贸易出现严重中断，可能对欧元区制造业造成巨大影响。在此背景下，高盛维持对今年欧洲地区经济增长2.5%的预期，略低于普遍预期，也明显低于3月份欧洲央行工作人员预测的3.7%

于此同时，通胀继续大幅上升。3月份调和消费者物价指数（HICP）同比达到7.5%，远高于欧洲央行3月份的预测，而对价格压力的前瞻性指标继续升温。2月份失业率降至6.8%的历史低点，2月份不含能源的PPI飙升12.2%，而服务业输入价格(衡量薪酬压力的指标)PMI创下历史新高。高盛预计整体通胀将在7月份达到8.8%的峰值，并将年底核心HICP的预测上调至2.5%。

欧洲央行最近的发言显示，货币政策的逐步正常化仍在正轨上，但对即将到来的信息的政策影响提出了一系列看法。一些委员会成员强调了对市场信心可能遭受重创的担忧。这可能需要在正常化过程中更加谨慎。例如，执行委员会成员菲利普•莱恩(Philip Lane)就指出，密切关注消费者信心指标的重要性，因为这些指标可能会使家庭更不愿意花钱。不过，欧洲央行其他一些官员强调，鉴于通胀的飙升，货币政策正常化应果断推进。3月的会议显示欧央行加息的三个标准已经或基本满足，需在第三季度实行加息。执行委员会成员伊莎贝尔·施纳贝尔认为，持续的政策正常化是抑制通货膨胀上升的必要手段。

欧洲央行行长拉加德在最近的讲话表示，货币政策正常化可能对市场信心会造成打击，也承认通胀可能会继续攀升。但综合来看，委员会应该更注重（确定的）通胀上行风险，而不是（不确定的）经济下行风险。

因此，在4月14日的欧洲央行利率会议上。欧洲央行官员可能会重申，尽管俄乌战争带来了不确定性，但在通胀飙升的情况下，逐步实现货币政策正常化仍然是合适的。并且在通胀稳定在2%的目标上方时将加快正常化进程。但鉴于当前充满不确定性的国际环境下，欧洲央行或不会在下周的会议上做出具体决定。

欧元汇率的走势持续疲软，主要体现在美联储不断递增的鹰派预期，美元指数再次面临破百的迹象，而欧元区身陷能源供应泥潭，这导致可预见性的经济前景的中期疲弱。即使欧洲央行官员或在接下来的几次会议做出货币正常化的决定。但如若在8月俄罗斯石油和天然气断供，这也将直接使欧元区陷入衰弱，货币正常化的进程也将被拖累。这也会直接拖累欧元的走势。


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