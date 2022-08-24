X

选择您要开设的帐户

Company earnings

财报预览：英伟达营收将下降

撰写者

Tina Teng

MARKET ANALYST

24 Aug 2022, 15:00

8月24日美国股市收盘后，英伟达将公布其2022财年第三季度收益。全球经济疲软导致英伟达股价今年迄今已下跌44%，而目前半导体供求曲线达到峰值（供大于求）也为经济形势带来挑战。该公司游戏业务营收可能骤降，同时其数据中心的销量增长预计会放缓。投资者将重点关注英伟达第三季度的收益情况，并以此衡量在收益预期已降低的情况下该公司未来的增长轨迹。

这家芯片制造商在公布其5月份的营收概览后，又在5月初进一步将其营收预期从81.0亿美元下调至67.0亿美元，即环比下降19%，年增长率为3%。在宏观经济不景气的情况下，游戏需求也随之下降，这是限制游戏业务增长的主要负面因素。加密货币市场的崩溃可能也大大削弱了GPU需求，导致该公司数据中心库存过剩。

第三季度，该公司游戏业务营收预计为20.4亿美元，环比下降44%，同比下降33%。数据中心营收预计为38.1亿美元，环比增长仅1%，同比增长61%，远低于今年一季度83%的年增长率。分析人士估计第二季度的每股收益在36至51美分之间，而去年同期为89美分。

虽然该公司第三季度的收益情况不被看好，但收益预览仍是进一步推动股价的关键。英伟达执行副总裁兼首席财务官Colette Kress在8月初的新闻发布会上表示：“我们相信公司的长期毛利率不会受影响。我们已放缓运营费用的增长，管控短期利润率，并平衡投资以追求长期增长。我们计划继续回购股票，因为我们认为现金增值和未来增长趋势都很强劲。”

从宏观角度来看，美联储在杰克逊霍尔研讨会上的任何鸽派论调都可能在本周后面几天为成长型股票带来反弹机会，特别是半导体行业的股票。

 

技术分析

短期双顶形态可能会使股价在低位区间浮动。

英伟达股价在8月5日和15日皆呈现出双顶形态，这表明股价在短期内可能还会面临压力。50天移动平均线在170附近是支撑股价的关键值。跌破这一数值可能需要在短期支撑159的水平上进一步测试股价，再次跌破后，就要取用7月5日的低点140。

另一方面，如果清除了枢轴阻力值192，股价可能会上升至218附近，达到斐波那契回撤位的38.20%。


投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.

来自CMC的最新消息

CMC insights

您持有特斯拉股票吗？8月24日，特斯拉股票将正式迎来“一拆三”！

此次股票分割能否让这家电动汽车制造商的股价进一步上涨呢？此举对新投资者和现有股票持有人意味着什么呢？现在适合买入特斯拉股票吗？

24 Aug 2022
Top movers

铜价的反弹或是短暂的熊市反扑
Top movers

一周展望：杰克逊霍尔央行年会鲍威尔料放“鹰”打压美股、中国央行料下调LPR利率
Top movers

二季报稳健资本却不买账，网易何时能翻身？

相关文章

Top movers

铜价的反弹或是短暂的熊市反扑

铜价在近期美联储鹰派预期升温的情况下或面临回落，但年内预计将维持震荡，因中国宏观经济或呈现回暖趋势，支撑铜价。但明年的全球经济衰退风险将对铜价形成中长端压力。

23 Aug 2022
Top movers

一周展望：杰克逊霍尔央行年会鲍威尔料放“鹰”打压美股、中国央行料下调LPR利率

本周市场关注的焦点在于美联储主席在此次年会上对于通胀和货币政策的定调。近期美股的反弹主要受美联储或将提前转鸽，放缓加息幅度，并在2023年降息以应对未来可能出现的经济衰退的逻辑驱动。美联储在本周料将打压此前的转向预期，鹰派预期或将对美股形成制约，美股或已出现反弹的阶段性顶部。

22 Aug 2022
Top movers

二季报稳健资本却不买账，网易何时能翻身？

网易于8月18日发布了2022年第二季度财报，营收为232亿元，同比增长12.8%；毛利润为129亿元，同比增长15.7%。归属于公司股东的净利润为52.91亿元，同比增长49.4%。在线游戏收入为168亿元人民币，符合市场预期，同比增长16%，占总营收的73%。

19 Aug 2022
Top movers

今日市场展望：标普承压回落或陷入盘整，美元兑人民币料持续上涨， 澳纽或大级别反转。

18 Aug 2022