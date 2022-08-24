财报预览：英伟达营收将下降

8月24日美国股市收盘后，英伟达将公布其2022财年第三季度收益。全球经济疲软导致英伟达股价今年迄今已下跌44%，而目前半导体供求曲线达到峰值（供大于求）也为经济形势带来挑战。该公司游戏业务营收可能骤降，同时其数据中心的销量增长预计会放缓。投资者将重点关注英伟达第三季度的收益情况，并以此衡量在收益预期已降低的情况下该公司未来的增长轨迹。

这家芯片制造商在公布其5月份的营收概览后，又在5月初进一步将其营收预期从81.0亿美元下调至67.0亿美元，即环比下降19%，年增长率为3%。在宏观经济不景气的情况下，游戏需求也随之下降，这是限制游戏业务增长的主要负面因素。加密货币市场的崩溃可能也大大削弱了GPU需求，导致该公司数据中心库存过剩。

第三季度，该公司游戏业务营收预计为20.4亿美元，环比下降44%，同比下降33%。数据中心营收预计为38.1亿美元，环比增长仅1%，同比增长61%，远低于今年一季度83%的年增长率。分析人士估计第二季度的每股收益在36至51美分之间，而去年同期为89美分。

虽然该公司第三季度的收益情况不被看好，但收益预览仍是进一步推动股价的关键。英伟达执行副总裁兼首席财务官Colette Kress在8月初的新闻发布会上表示：“我们相信公司的长期毛利率不会受影响。我们已放缓运营费用的增长，管控短期利润率，并平衡投资以追求长期增长。我们计划继续回购股票，因为我们认为现金增值和未来增长趋势都很强劲。”

从宏观角度来看，美联储在杰克逊霍尔研讨会上的任何鸽派论调都可能在本周后面几天为成长型股票带来反弹机会，特别是半导体行业的股票。

技术分析

短期双顶形态可能会使股价在低位区间浮动。

英伟达股价在8月5日和15日皆呈现出双顶形态，这表明股价在短期内可能还会面临压力。50天移动平均线在170附近是支撑股价的关键值。跌破这一数值可能需要在短期支撑159的水平上进一步测试股价，再次跌破后，就要取用7月5日的低点140。

另一方面，如果清除了枢轴阻力值192，股价可能会上升至218附近，达到斐波那契回撤位的38.20%。



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