涨跌全看鲍威尔，美股上演”天地板“。

正如我们此前所预期的那样，即使鲍威尔在此次利率会议上透露未来放缓加息的可能，但大概率仍会坚定鹰派的言论，给市场的多头浇一盆冷水。

周四北京时间凌晨2点，美联储如市场所预期的那样加息75个基点，随后鲍威尔在新闻发布会上表示，在未来的某个时候放缓加息是合适的，最快在12月就会放慢加息速度。在听闻这句话后，道琼斯指数曾一度短线飙升突破33000点。

但随后鲍威尔强调，由于目前劳动力市场仍没有看到疲软的迹象，经济现在仍旧强劲，短期的通胀高于预期水平，令人担忧。过去的历史强烈警告不能过早的放松政策，利率峰值可能会高于在9月会议上的预期水平。这意味着美联储的联邦基金利率有可能在明年攀升至5%以上。

对于未来的经济形势，鲍威尔的发言也显得不那么自信，他表示随着利率水平的不断升高，经济软着陆将变得困难，不知道经济衰退是否会出现以及造成多大的负面影响。

我们从鲍威尔的发言中可以清晰的看得出来，鲍威尔很好的做出了市场预期管理，先向市场传达放缓加息的信号，又对市场当前的乐观情绪当头一棒，强调当前的通胀形势仍然严峻，还不是掉以轻心的时候，此举防止了价格上涨的风险，避免美联储此前的努力付诸东流。

由于此前的乐观情绪被打压，美股在短暂冲高后急速下跌，目前价格在32200附近运行，我们在昨日的文章中明确表明，从整体趋势看美股处于下跌周期，此轮的反弹属于尾端行情。

道琼斯工业指数 —— 1小时图

来源：CMC Markets（11月3日）

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当我们清晰了美联储的整体方向后，现在的操作思路就逐步清晰了。至少从现在看，美联储会在情绪面乐观的时候站出来打压市场，而美国的经济前景在连续4次加息75个基点后衰退的风险越来越大，经济在降温向衰退的这个运行周期对于股市是利空的。只有在通胀趋近于美联储的目标，出现大衰退的时候才有可能见底。因此，当前的策略以逢高看空为主。

道琼斯工业指数 —— 日线图

来源：CMC Markets（11月3日）

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日线级别道琼斯指数在下行趋势线上承压大幅下挫，33000大概率为反弹高点，下行第一目标参考30000。



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