道指收阴创两周以来低点，纳指尾盘转跌，黄金失守2000。

昨日美国4月零售销售环比自今年2月以来转正，录得0.4%，但不及预期的0.8%，4月零售销售总额较上月的6916.71亿美元放缓至6860.52亿美元；4月核心零售销售环比增长0.4%，与预期持平，4月核心零售销售总额较上月的5628.1亿美元放缓至5560.92亿美元。

在数据公布后，道琼斯指数开盘低开并持续走弱，最终收跌1.01%，创两周以来低点；但纳指低开后持续走强，一度涨0.3%，续创去年8月以来高点，但尾盘跳水收跌0.18%。

由于美国债务上限谈判陷入僵局，美国财长耶伦隔夜发出警告称债务违约将造成金融市场的崩溃和全球挤兑恐慌，打压了市场的风险偏好情绪，促使美国股指在后半夜承压向下。



首先看下道指，目前仍维持此前逢高看空策略，MACD指标形成死叉，成交量整体呈现缩量，指数连续延5日均线下跌，符合缩量阴跌的情形。因此，跌破33000为大概率事件，下方第一支撑为32600附近。

道琼斯工业指数 DJI Cash—— 日线图来源：CMC Markets（5月17日）

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纳斯达克指数连续走强，其主要推动力在于美国科技巨头Meta、苹果、亚马逊、微软以及谷歌（MAAMG）近期轮番走强，昨日谷歌和亚马逊涨幅居前。指数自5月以来持续走高与道指（走弱）和标普（震荡）形成鲜明对比，但近期一直处于缩量上升的态势。近两个多月市场的关注点以AI为主，中国股市则是AI与中特估的轮动。可以清晰的看出，全球产业中除AI这个新兴的概念外，其他的增长空间均陷入放缓甚至是停滞。这就导致了资金面的集中，多数堆积在AI、半导体上。资金扎堆就需要考验投资者离场的速度了。

纳斯达克100指数 NDAQ Cash —— 日线图来源：CMC Markets（5月17日）

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现货黄金昨日下跌失守2000关口，可以看到近期美元的企稳反弹为其带来一定的抛压，符合我们近期的预期。黄金失守2000后跌破上升趋势线，或意味着进一步的向下调整空间，MACD呈现高位连续死叉，或导致金价出现调整至1900关口。

现货黄金 XAU/USD —— 日线图来源：CMC Markets（5月17日）

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