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道琼斯指数大涨3.7%创8月19日以来新高，“牛来了”还是高位发套？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

11 Nov 2022, 15:05

周四，美国10月总体CPI同比增幅超预期回落至7.7%，预期为8%，前值为8.2%；核心CPI同比增幅超预期回落至6.3%，预期为6.5%，前值为6.6%。

在数据公布之后，交易员预期美联储在12月加息50个基点的可能性升至80%，而在数据发布前，可能性仅为52%。

由于通胀数据的回落，美股应声大涨，道琼斯指数日内涨3.7%，当前价格来到33700上方。距10月13日低点已经累计反弹约18%，距今年1月高点下跌仅8.7%

从通胀数据的表现来看，美国经济已经处在了价格压力放缓的初期，但距离达到美联储的目标还有相当长的路要走，仅一个月的数据并不能让美联储掉以轻心，因此现在讨论暂停加息还为时过早。

我们之前有讨论过美股在见底时的条件，即美国通胀在处于2%以下，经济陷入通缩的时候。届时美联储会开始释放降息的信号，股市则开启新一轮牛市周期。详情参考下面两张图

道琼斯工业指数  —— 月线图

来源：Tradingview, CMC Markets

点击查看大图

美国CPI

来源：BLS

点击查看大图

因此，笔者认为在经历了一个多月的反弹后，此处高位发套的概率相对更大，对于美股投资者而言追高的风险相对较大。

 

来源：Tradingview, CMC Markets

点击查看大图

当前VIX恐慌指数连续多周下跌，从整体结构上看，该指数处于震荡向上运行之势头，而当前价位处于今年以来的低位。表明现在市场情绪处于非常乐观的情况，而这种乐观仅是因为美联储放缓加息这一则预期带来的。因此，在该指数没有升破该平台区域的时候，市场的底部并没有出现。


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